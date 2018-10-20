Радий Хабиров назначил нового управделами главы Башкирии

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Обязанности управляющего делами главы региона возложены на Гюзель Насырову.
На республиканском портале правовой информации опубликованы два указа врио главы Башкирии о кадровых решениях.
Первый указ освобождает Рината Шагалина от должности управделами в связи с истечением срока полномочий.
Вторым указом исполнение обязанностей Управляющего делами Главы РБ возлагается на заведующего отделом организации и обеспечения мероприятий Управления делами Главы РБ Гюзель Насырову.
Оба указа подписаны и вступили в силу 18 октября.
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