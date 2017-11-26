В Башкирии горожане вступились за обиженного прокурором мэра
Сегодня, 15:21ПолитикаТатьяна МайороваФото: Черный список Салават
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Протестующие потребовали отставки руководителя городского надзорного ведомства.
Вчера, 25 ноября, в городе Салавате прошел необычный митинг в поддержку главы города. Несколько человек, выстроившись с транспарантами на площади перед кинотеатром «Октябрь» в центре города, требовали отставки городского прокурора.
Как стало известно Медиакорсети, митинг был организован администрацией города.
- Он связан с прокурорской проверкой в отношении главы городской администрации Фарида Гильманова, к которому у прокуратуры есть серьезные претензии, - рассказал житель Салавата Камиль Гарипов. - Протестовали люди председателя комиссии Семенова И.А. Митинг проведен без согласования. Простояли 5 минут, сфотографировались и разошлись.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.
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