В Башкирии горожане вступились за обиженного прокурором мэра

Протестующие потребовали отставки руководителя городского надзорного ведомства.

Вчера, 25 ноября, в городе Салавате прошел необычный митинг в поддержку главы города. Несколько человек, выстроившись с транспарантами на площади перед кинотеатром «Октябрь» в центре города, требовали отставки городского прокурора.

- Он связан с прокурорской проверкой в отношении главы городской администрации Фарида Гильманова, к которому у прокуратуры есть серьезные претензии, - рассказал житель Салавата Камиль Гарипов. - Протестовали люди председателя комиссии Семенова И.А. Митинг проведен без согласования. Простояли 5 минут, сфотографировались и разошлись.