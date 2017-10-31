В Башкирии глава Салавата не стал комментировать свое возможное увольнение

Представление прокуратуры с требованием уволить мэра Салавата Фарита Гильманова «за утрату доверия» вызвало в городе большой резонанс.

Прокуратура Башкирии подтвердила, что прокурорская проверка установила в действиях мэра города Салават Фарита Гильманова так называемый конфликт интересов.

- В предписании говорится об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции, о рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности, в том числе увольнении по утрате доверия, - пояснила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова, добавив, что «вопрос стоит не только по отношению к главе города».

Напомним, Медиакорсеть опубликовала накануне информацию о возможном содержании претензий к главе Салавата, высказанном источником, близким к ситуации. Речь идет о фактах передачи муниципальных объектов недвижимости в аренду местному предпринимателю Павлу Гребенчуку, который является мужем родной сестры сити-менеджера, а также, по сведениям «Коммерсанта», выполняет функции помощника депутата Госсобрания Башкирии Рината Райманова. Данная публикация вызвала большой резонанс в самом Салавате.

Текст представления занимает восемь листов, но суть претензий в прокуратуре РБ до официального рассмотрения представления ведомства депутатами горсовета разъяснить отказались. Ближайшее заседание горсовета должно состояться в конце ноября.

Сам Фарит Гильманов с 25 октября находится в отпуске. По сведениям «Коммерсанта», он доверил комментировать данную ситуацию председателю горсовета Ларисе Давыдовой, которая также воздержалась от подробного обсуждения нарушений, изложенных в прокурорском представлении.

- В данной ситуации представление было. Его наличие связано, в том числе, с проведенной прокурорской проверкой соблюдения депутатами требований федерального закона о доходах и расходах. Есть там и другая информация, но к тому, что написано в интернете, это не имеет никакого отношения. Я дала задание проверить эту информацию, — отметила она в беседе с «Коммерсантом».

По ее словам, Фарит Гильманов является «честным, осторожным человеком, который действия вне правового поля он, в силу своей порядочности, не позволял и не позволяет».

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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