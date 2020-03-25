Владимир Путин перенес срок голосования за новые конституционные поправки

Владимир Путин во время обращения к жителям России в связи с угрозой распространения коронавируса заявил, что голосование за поправки в Конституцию РФ переносятся на неопределенный срок.

«Как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», – заявил президент.