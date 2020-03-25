Владимир Путин перенес срок голосования за новые конституционные поправки
25 марта, 19:08ПолитикаАлия ФатхиеваФото: http://www.kremlin.ru/
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Президент России заявил, что голосование переносится на неопределенный срок.
Владимир Путин во время обращения к жителям России в связи с угрозой распространения коронавируса заявил, что голосование за поправки в Конституцию РФ переносятся на неопределенный срок.
«Как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», – заявил президент.
Он отметил, что дата определится с учетом того, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. Новую выберут с учетом профессионального мнения, рекомендаций врачей, специалистов.
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