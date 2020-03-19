Владимир Путин выразил соболезнование в связи со смертью супруги Юрия Гагарина

17 марта после продолжительной болезни скончалась вдова Юрия Гагарина – Валентина Гагарина. Официальная телеграмма в адрес ее дочерей была размещена на сайте Кремля, сообщает RT.

В тексте телеграммы, написанной Владимиром Путиным, говорится о том, что Валентина Гагарина была «очень порядочным и душевно щедрым человеком». Также президент Российской Федерации отметил, что Валентина Ивановна очень много сделала для того, чтобы сохранить память о первом герое космоса.