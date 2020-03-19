Владимир Путин выразил соболезнование в связи со смертью супруги Юрия Гагарина
19 марта, 18:37ОбществоФото: Kremlin.ru
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Российский лидер выразил соболезнования детям вдовы первого космонавта Валентины Гагариной.
17 марта после продолжительной болезни скончалась вдова Юрия Гагарина – Валентина Гагарина. Официальная телеграмма в адрес ее дочерей была размещена на сайте Кремля, сообщает RT.
В тексте телеграммы, написанной Владимиром Путиным, говорится о том, что Валентина Гагарина была «очень порядочным и душевно щедрым человеком». Также президент Российской Федерации отметил, что Валентина Ивановна очень много сделала для того, чтобы сохранить память о первом герое космоса.
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