Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафа
25 марта, 19:00ПолитикаМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего обращения к россиянам в связи с коронавирусом.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Президент страны Владимир Путин сообщил, что необходимо рассчитывать больничный из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда. Кроме того, он предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций.
Пособие по безработице будет увеличено от 8 до 12 тысяч рублей.
Путин также считает, что необходимо поддержать людей, которые могут потерять работу на фоне ситуации с коронавирусом. Процедура банкротства в России будет облегчена.
Президент также призывает всех работодателей обеспечить стабильность на рынке труда, не допуская всплеска безработицы.
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