Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафа

Президент страны Владимир Путин сообщил, что необходимо рассчитывать больничный из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда. Кроме того, он предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций.

Пособие по безработице будет увеличено от 8 до 12 тысяч рублей.

Путин также считает, что необходимо поддержать людей, которые могут потерять работу на фоне ситуации с коронавирусом. Процедура банкротства в России будет облегчена.