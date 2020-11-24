Депутаты Госсобрания Башкирии разрешили себе не ходить на основную работу

Напомним, ранее депутаты приняли закон о земле, по которому контроль за территориями переходит от муниципалитетов к республиканским властям. Нововведения вызвали резонанс в обществе. Жители Башкирии не раз выступали против законопроекта, однако он был принят 29 октября.