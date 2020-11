Депутаты Госсобрания Башкирии разрешили себе не ходить на основную работу

В Башкирии вступил в силу закон, по которому депутаты Курултая и муниципальных советов могут не приходить на основное место работы во время исполнения депутатских обязанностей. Им разрешено отсутствовать до шести дней.

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», депутат может в этот период беспрепятственно заниматься законотворчеством и работой с избирателями без конфликтов с работодателем. В пресс-службе Госсобрания изданию не смогли объяснить причину принятия закона. Напомним, ранее депутаты приняли закон о земле, по которому контроль за территориями переходит от муниципалитетов к республиканским властям. Нововведения вызвали резонанс в обществе. Жители Башкирии не раз выступали против законопроекта, однако он был принят 29 октября.

