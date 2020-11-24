Депутаты Башкирии планируют ввести штрафы за незаконные захоронения

Депутаты Башкирии планируют ввести штрафы за незаконные захоронения

Вчера, 11:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания-Курултая республики рассмотрят новый законопроект, вносящий изменения в статью об административном правонарушении.

Согласно поправкам, теперь за незаконное погребение предусмотрены штрафы. Для того, чтобы не нарушать закон, следует сначала получить разрешение на погребение у органа местного самоуправления или уполномоченного спецслужбы по вопросам похоронного дела. Также без разрешения запрещается проводить подзахоронение и перезахоронения.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в последнее время участились случаи стихийного захоронения, установки ограждений и памятников в неположенных местах.

— В результате ущемляются права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг. Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы от избирателей и органов местного самоуправления. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. Но, к сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде, — отметил Толкачев.

За нарушение закона предусмотрены штрафы. Для физлиц – от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

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