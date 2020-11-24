Депутаты Башкирии планируют ввести штрафы за незаконные захоронения

Согласно поправкам, теперь за незаконное погребение предусмотрены штрафы. Для того, чтобы не нарушать закон, следует сначала получить разрешение на погребение у органа местного самоуправления или уполномоченного спецслужбы по вопросам похоронного дела. Также без разрешения запрещается проводить подзахоронение и перезахоронения.