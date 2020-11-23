Историей глухонемого таксиста «Яндекса» из Уфы заинтересовались депутаты Госдумы

Историей глухонемого таксиста «Яндекса» из Уфы заинтересовались депутаты Госдумы

Вчера, 20:28ОбществоКарина МамаеваPhoto: Instagram
Ранее благодаря общественности глухонемого таксиста из Уфы Салавата Салихова удалось вернуть к работе в сервисе «Яндекс.Такси». Теперь его историей заинтересовались депутаты Госдумы. Об этом сообщила адвокат, специализирующийся на защите прав слабослышащих Нина Романович.
Photo:instagram.com

По словам юриста, 43-летний отец троих детей Салават Салихов был заблокирован сервисом с 9 октября. Сначала причиной назвали то, что водитель не сдал отчет. Однако позже выяснилось, что все отчеты были сданы. Позже, 19 ноября, в личном кабинете Салихова появилась надпись, что он не прошел биометрию, — водитель должен показать лицо и пройти голосовую проверку. Однако он не может сделать это по ограничению возможностей здоровья.

После этого юрист создала петицию, которую подписали более 50 тысяч человек. Такое внимание общественности помогло вернуть работу глухонемому таксисту из Уфы. В «Яндексе» журналистам «Башинформа» пояснили, что у них были основания для проверки.

— Сейчас проверка завершена, по ее итогам водителю возвращен доступ в сервис и компенсирован простой, сообщила менеджер по коммуникациям в России и странах СНГ Светлана Воронина.

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