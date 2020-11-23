Историей глухонемого таксиста «Яндекса» из Уфы заинтересовались депутаты Госдумы

По словам юриста, 43-летний отец троих детей Салават Салихов был заблокирован сервисом с 9 октября. Сначала причиной назвали то, что водитель не сдал отчет. Однако позже выяснилось, что все отчеты были сданы. Позже, 19 ноября, в личном кабинете Салихова появилась надпись, что он не прошел биометрию, — водитель должен показать лицо и пройти голосовую проверку. Однако он не может сделать это по ограничению возможностей здоровья.