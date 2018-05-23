В Башкирии офшорным компаниям запретят приобретать госимущество

Вчера, 22 мая, на президиуме Госсобрания Башкирии определили дату и повестку пленарного заседания парламента. Оно состоится 31 мая.

- В повестку дня пленарного заседания включен отчет правительства о результатах приватизации государственного имущества Республики Башкортостан за 2017 год, а также доклад Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Башкирии в 2017 году, - сообщили в пресс-службе Госсобрания.

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, на пленарном заседании депутаты рассмотрят поправки в закон о приватизации государственного имущества. Изменения в закон предполагают запрет на приобретение госимущества в Башкирии офшорными компаниями.

Также депутаты рассмотрят поправки в бюджет республики на текущий год. Увеличение доходной части предполагается на 19,13 миллиарда рублей, расходной – на 11,02 миллиарда, сокращение дефицита – на 8,11 миллиарда.