Спикер парламента Башкирии решил найти родственников депутата-красноармейца

О том, что в Белоруси поисковики обнаружили значок, когда-то принадлежащий жителю Башкирии, в соцсетях сообщил спикер Курултая республики Константин Толкачев. Была установлена личность хозяина – Красавин Олег Николаевич, политрук роты 1193 стрелкового полка 360 стрелковой дивизии, который погиб 17 октября 1943 года под Витебском в ходе наступления Красной армии.

В Госархиве удалось поднять личное дело Олега Красавина. Выяснилось, что он родился в 1915 году в семье железнодорожного рабочего, окончил сельскую школу, затем два года в десятилетке, в 1931 году начал работать на строительстве железнодорожный путей, затем сдал испытания на электромеханика, вступил в ряды комсомола, был призван в Красную армию. Красавин избирался от 51-го участка (Аделькино, Белебеевский район).

На момент избрания депутатом он служил в Белебее. В 1939 году была сформирована 170 стрелковая дивизия в Стерлитамаке. В Белебее был полк этой дивизии. Возможно, Красавин служил в нем, будучи депутатом.

Значок, найденный поисковиками, имеет немалую ценность. Человек, который его нашел, готов безвозмездно отдать его на память родственникам Красавина. Парламентарии республики просят помочь найти их. Им известно, что жена депутата Анна Дмитриевна до смерти мужа жила в Уфе. В 1945 году она уже была зарегистрирована в городе Котельнич Кировской области.