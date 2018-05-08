Парламент Башкирии рассекретит документы 1943 года

В Курултае республики выходит 23-й том издания свода законов и нормативных правовых актов Башкирии, в который вошли документы за 1943 год, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики. Эти документы представляют собой историческую панораму деятельности высших органов республики с 1917 года.

В новый, 23-й том, включены документы, которые связаны с судьбой героя СССР Александра Матросова. Любой, ознакомившийся с изданием, узнает о событиях, которые ранее не были известны широкой общественности. Например, о том, как содержались в Белебее и Бирске репрессированные политзаключенные из числа крупных государственных и общественных деятелей всесоюзного масштаба. Или о том, какая судьба была у военнопленных из Польши, которые находились в госпитале в Ишимбае.

Это уникальные материалы, многие из которых в прошлом имели гриф «совершенно секретно». В них отражены работа промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, прием и расселение эвакуированных, напряженная деятельность органов власти, направленная на обеспечение Победы, сообщил председатель госсобрания Константин Толкачев