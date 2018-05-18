Парламент Башкирии предложит запретить рекламу алкоголя в лифтах
Депутаты Госсобрания республики обратятся с такой инициативой в Госдуму.
Депутаты Госсобрания Башкирии намерены обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой, которая предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О рекламе», связанных с запретом рекламы алкогольной продукции в лифтах и подъездах жилых домов, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.
– На территории России введены довольно жесткие ограничения в отношении рекламы алкогольной продукции и пива, - прокомментировал инициативу председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. - Это всеобщий тренд, которого руководство страны придерживается уже много лет. Федеральный закон «О рекламе» запрещает рекламу алкоголя на транспортных средствах, на телевидении, в интернете, на стенах зданий, вблизи образовательных, медицинских организаций и много где еще. В то же время из поля зрения федеральных законодателей почему-то выпали подъезды и лифты жилых домов.
- Зачастую такие стенды содержат рекламу алкоголя, преимущественно пива, что вызывает обоснованное недовольство жильцов, поскольку лифтом ежедневно пользуются не только взрослые, но и дети, - продолжил глава башкирского парламента. - Такая реклама оказывает пагубное влияние на нравственное состояние и здоровье детей и молодежи, является своего рода пропагандой нездорового образа жизни. Поскольку нормы подобных запретов регулируются федеральным законодательством, парламент республики намерен на ближайшем пленарном заседании рассмотреть соответствующую законодательную инициативу и обратиться с ней в Госдуму.