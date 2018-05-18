Парламент Башкирии предложит запретить рекламу алкоголя в лифтах

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой, которая предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О рекламе», связанных с запретом рекламы алкогольной продукции в лифтах и подъездах жилых домов, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

– На территории России введены довольно жесткие ограничения в отношении рекламы алкогольной продукции и пива, - прокомментировал инициативу председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. - Это всеобщий тренд, которого руководство страны придерживается уже много лет. Федеральный закон «О рекламе» запрещает рекламу алкоголя на транспортных средствах, на телевидении, в интернете, на стенах зданий, вблизи образовательных, медицинских организаций и много где еще. В то же время из поля зрения федеральных законодателей почему-то выпали подъезды и лифты жилых домов.