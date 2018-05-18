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Парламент Башкирии предложит запретить рекламу алкоголя в лифтах
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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Парламент Башкирии предложит запретить рекламу алкоголя в лифтах

Сегодня, 10:36ПолитикаРазиф Абдуллин
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