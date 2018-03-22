Рустэм Хамитов призвал мэров снять галстуки и идти к обманутым дольщикам
Глава Башкирии выступил на заседании башкирского парламента.
Сразу после завершения отчета правительства о проделанной работе в 2017 году перед депутатами Госсобрания Башкирии выступил глава региона Рустэм Хамитов. Он отдельно остановился на проблеме обманутых дольщиков.
- Тема обманутых дольщиков - очень болезненная и чувствительная, - сказал он. - Люди оказались в тяжелейшей ситуации. И этих людей уже не сотни, а тысячи.
Он обратился к главам Уфы, Стерлитамака и Уфимского района, где ситуация с обманутыми дольщиками наиболее сложная.
- Вы на республику не перекладывайте, - сказал он. - Работайте. Вы должны чувствовать, что происходит на земле. Займитесь этой темой немедленно. Снимайте галстуки и идите к людям.
Темой обманутых дольщиков надо заниматься плотно, заметил Рустэм Хамитов. И надо иметь план по завершению строительства по каждому объекту. При этом основную часть работы надо завершить в 2019 году, поставил задачу глава региона.
- Это горе. А иногда чиновники равнодушно смотрят на людей с плакатами и думают, что все рассосется, - сказал Рустэм Хамитов. - Не рассосется. Нет - если не будем работать.