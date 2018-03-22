Рустэм Хамитов призвал мэров снять галстуки и идти к обманутым дольщикам

Сразу после завершения отчета правительства о проделанной работе в 2017 году перед депутатами Госсобрания Башкирии выступил глава региона Рустэм Хамитов. Он отдельно остановился на проблеме обманутых дольщиков.

- Тема обманутых дольщиков - очень болезненная и чувствительная, - сказал он. - Люди оказались в тяжелейшей ситуации. И этих людей уже не сотни, а тысячи.

Он обратился к главам Уфы, Стерлитамака и Уфимского района, где ситуация с обманутыми дольщиками наиболее сложная.

- Вы на республику не перекладывайте, - сказал он. - Работайте. Вы должны чувствовать, что происходит на земле. Займитесь этой темой немедленно. Снимайте галстуки и идите к людям.

Темой обманутых дольщиков надо заниматься плотно, заметил Рустэм Хамитов. И надо иметь план по завершению строительства по каждому объекту. При этом основную часть работы надо завершить в 2019 году, поставил задачу глава региона.