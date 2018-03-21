Рустэм Хамитов - о дольщиках: Пора мэрам заниматься делом, а не пиаром

Сегодня на заседании правительства глава Башкирии Рустэм Хамитов обратился к главам муниципалитетов с требованием прекратить пиар на теме обманутых дольщиков, передает ГорОбзор.ру.

В самом начале своего выступления Рустэм Хамитов напомнил собравшимся о задаче, поставленной президентом России в своем послании - поднять объем жилищного строительства в стране с 80 млн до 120 млн кв м.

Для Башкирии это означает рост годового объема строительства с 2,5 до 3,7-4 млн кв м. «Цели амбициозные, но реалистичные», согласился с Владимиром Путиным Рустэм Хамитов.

Он сказал, что после вчерашней встречи с обманутыми дольщиками у него сложилось впечатление, что они готовы терпеть, но ситуация сложная. И предложил срочно, не откладывая, собрать совещание по теме жилищного строительства, на котором и решить, что делать с долевым строительством.

- Как долго мы, вообще говоря, будем тиражировать эту тему? – сказал Рустэм Хамитов. - Необходимо будет пригласить застройщиков, муниципалитеты, где наиболее сложная ситуация - Уфа, Стерлитамак, Салават, самые большие крупные города. И на этом совещании надо будет при необходимости рассмотреть возможности введения новых мер для поддержки населения.

Рустэм Хамитов призвал довести тему обманутых дольщиков до логического завершения.

- Нужно строго спрашивать с мэрий, с городских округов за то, что происходит в части строительства, - сказал он. - Пора мэрам прекращать этот бесконечный пиар на теме строительства, бахвальство, а по-настоящему надо начинать заниматься делом. Пиаром и бахвальством с ситуацией не справимся, нужно привлечь все силы, разумно работающие на строительном рынке и ситуацию в строительной отрасли выправлять.

Учитывая то, что недавно мэр Уфы Ирек Ялалов встречался с обманутыми дольщиками (ул. Ферина, 15/1 и ул. Глинки,5), можно предположить, что часть критических стрел из уст главы региона была направлена и в его адрес.

Рустэм Хамитов сказал также, что необходимо подготовить обращения в правоохранительные органы по ситуации в ЖК «Миловский парк» и «Новобулгаково», «где явно видны махинации с деньгами» дольщиков.