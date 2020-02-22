«Для галочки»: страсть к показухе подорвала доверие к власти

Мучительный поиск национальной идеи тянулся в России не одно десятилетие. Пока в 2016 году нас не осенило, что это патриотизм. Правда, тех пор так и не выросли доходы населения, не появились кругом хорошие дороги, не поднялись с колен ни медицина, ни образование, не стали абсолютно справедливыми суды.

Однако на фоне патриотической «витринной» идеи стала очевидна еще одна: с точки зрения чиновников, если нельзя повысить уровень жизни россиян, то его можно... нарисовать, а точнее максимально правдоподобно разукрасить планы правительства.

Например, майские указы президента, содержащие конкретные показатели, до которых необходимо добраться любой ценой. Однако, как оказалось, заплатить за это пришлось именно падением реального уровня доверия граждан практически ко всем институтам власти

По какой причине в нашей стране случаются подобные перекосы и искривления, почему не получается выстроить систему защиты детей?

На эти вопросы попытались найти ответы юрист Екатерина Гордон и председатель правления региональной общественной организации «Право ребёнка» Борис Альтшулер.

В частности, они склоняются ко мнению, что расширение программы маткапитала не приведет к желаемому повышению рождаемости. В то же время это простимулирует ипотеку. Но станет ли от этого действительно лучше?