Неформат: в Башкирии Пенсионный фонд снова отказал отцу-одиночке в выдаче маткапитала

Житель башкирского города Янаула Джамолидин Хамидов, который в одиночку воспитывает двух сыновей, обратился в местное управление Пенсионного фонда с просьбой выделить ему материнский капитал, однако получил отказ. При этом Джамолидину в определенной степени повезло — отстаивать его интересы взялся юрист из Нефтекамска Александр Афанасьев, который почти десять лет назад стал первым в России отцом-одиночкой, отсудившим у Пенсионного фонда материнский капитал.

Как оказалось, за десять лет законодатели так и не удосужились внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы чиновники не могли отказать мужчине, в одиночку воспитывающему детей, в выдаче этих денег. Данную историю вполне можно назвать своего рода индикатором господдержки семей с детьми, которая, по заверениям властей, должна теперь кардинально измениться в лучшую сторону.

Сертификат отцовства

Джамолидин Хамидов прожил в России уже четверть века, приехав в 1984 году из Таджикистана по комсомольской путевке на одну из строек. Являясь гражданином России, здесь он встретил женщину-землячку, которая родила ему двух сыновей. Но семейная жизнь не сложилась. Джамолидин расстался с матерью мальчиков, но сыновей ей не отдал. Мать написала отказ от них и была через суд лишена родительских прав. И вот уже четыре года Джамолидин воспитывает сыновей самостоятельно. Сейчас им семь и девять лет. Мальчики также имеют российское гражданство.

Дома у Хамидовых идеальный порядок, чистота, на кухне всегда вкусно пахнет едой, ведь папа по профессии повар и умеет отлично готовить.

Все у них хорошо, вот только своего жилья нет.

— Я уже обращался за материнским капиталом и раньше — в Воронеже и в Подмосковье, когда хотел там купить жилье. Но получал отказы. В Янауле уже третий раз попробовал это сделать. И снова получил отказ. Причем в качестве причины отказа ответили, что мать моих детей не являлась гражданкой России. Но причем тут она? Она с нами давно не живет. Мы с детьми — граждане России, живем в этой стране. Когда дети вырастут, то пойдут служить в армию, Родину защищать. Я воспитываю их один. Так почему же наша семья не имеет права на такую материальную поддержку? — возмущается Джамолидин Хамидов.

Юрист из Нефтекамска Александр Афанасьев, который десять лет назад сам, будучи отцом-одиночкой, судился с Пенсионным фондом за маткапитал, считает, что у Джамолидина гораздо больше шансов получить эти средства, чем раньше было у него. Александр расстался с первой женой, оставив сына с собой, а вторая жена умерла вскоре после рождения дочки.

— Мои дети были от разных жён, мне говорили, что для каждой из моих жен рожденный ребенок является первым, так что им маткапитал не положен был бы по закону. Но ведь для меня-то эти дети родные. У Джамолидина детей родила одна и та же женщина, так что ему должно быть проще доказывать свою правоту. Однако вопрос остается тот же: почему маткапитал у нас до сих пор выделяется по половому признаку? — говорит Александр.

Джамолидин обращался уже во множество инстанций, но результат пока не в его пользу. Даже городская прокуратура отправила его жалобу все в тот же Пенсионный фонд. Хамидов решил написать жалобу на бездействие прокуратуры теперь уже в адрес прокурора республики.

Александр Афанасьев не сомневается, что Джамолидин одолеет в суде чиновников. Попутно Александр считает важным обратиться к сенатору от Башкирии Лилии Гумеровой, которая десять лет назад поддержала его в борьбе за маткапитал, чтобы она помогла внести соответствующие изменения в закон, чтобы одинокие отцы не тратили силы и здоровье на доказательство своей правоты в судах. Ведь подобное происходит по всей стране. Об Этом говорят обращения от одиноких отцов, которые поступают к Афанасьеву.

«Взрослый» вопрос про «детские» деньги

Вопрос о социальной поддержке семей с детьми до недавнего времени в немалой степени был отдан в компетенцию местных властей. Отдельные муниципалитеты уже создали свои локальные меры поддержки. В Салавате действуют выплаты на рождение двоен и троен (по 50 тыс. и 100 тыс. руб.), в Илишевском и Караидельском районах частично оплачивают процедуру ЭКО, в 26 районах для многодетных установили льготу по земельному налогу, в 10 — по имущественному. Аналогичные точечные меры можно реализовать в каждом районе и городе, предложила вице-премьер.

Новости о возможном учреждении маткапитала за первенца упали на благодатную почву.

— О таких мерах поддержки мы и мечтать не могли раньше, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров вскоре после послания Владимира Путина Федеральному собранию и уточнил, что к реализации изложенных в нем решений в республике «приступают немедленно».

— Предложенные президентом страны новые меры поддержки семей с детьми — новый вид пособия для детей от трех до семи лет, материнский капитал на первого ребенка — просто фантастические! — продолжила тему вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

По ее мнению, множество комментариев в социальных сетях свидетельствуют о том, что эти меры придутся как нельзя кстати, в том числе и материнский капитал.

— Максимально ускоримся, обещаю. Сделаем все, чтобы те, кто есть в нашей базе, могли не беспокоиться, — пообещала Ленара Иванова. — Уверена, что все эти новые федеральные меры гармонично лягут на тот комплекс мер, который совсем недавно разработали и мы.

Судя по всему, речь идет о запланированном к принятию в республике документе, в котором предполагается сделать более доступными операции ЭКО, создавать дружественную семье инфраструктуру, максимально облегчив семьям с детьми жизнь. Например, предложено выдавать свидетельства о рождении ребенка и его первые документы уже сразу при выписке в роддомах, сократить времени прохождения медосмотра перед поступлением в детсад и школу с двух недель до одного дня и т. д.

Власти Башкирии предполагают, что при помощи различных мер господдержки удастся повысить за пять лет рождаемость 8414. В соответствии с «дорожной картой», представленной на оперативном заседании правительства 13 января (за два дня до послания Владимира Путина Федеральному собранию) 2480 рождений за пятилетку могут добавиться в результате «повышения качества доабортного консультирования», еще 2625 рождений могут случиться в результате дополнительных процедур ЭКО и криопереноса, стоимость которого частично будет компенсировать государство. От реализации программы по улучшению репродуктивного здоровья населения ожидается рождение 2175 детей. В результате развития услуги по присмотру и уходу за детьми, как считают власти Башкирии, жители Башкирии могут решиться на рождение еще 1134 детей. Средства на это в бюджете республики уже заложены.

Денежные выплаты важны, но не являются главным инструментом поддержки рождаемости: 60% опрошенных семей хотели бы рассчитывать на надежную финансовую и социальную защищенность, которую могут создать различные льготы (налоговые, жилищные, инфраструктурные) и компенсации семьям с детьми.

Энтузиазму чиновников, рассказывающих про «семейно-ориентированное отношение» можно только позавидовать. Вот только почему-то интуиция подсказывает, что ситуация с господдержкой кардинально изменится не после принятия вышеописанных мер, а после того, как чиновники научатся видеть в каждом «гражданине» человека. Пока история отца-одиночки и гражданина России Джамолидина Хамидова из города Янаул, к сожалению, говорит об обратном.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Для справки