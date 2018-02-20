Реальные доходы граждан упали вдвое - Росстат

Средняя зарплата россиян в январе 2018 года, по оценке Росстата, выросла на 6,2% по сравнению с январем прошлого года.

В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года реальные располагаемые доходы граждан не изменились по данным Росстата. Данные за январь были предоставлены без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в пять тысяч рублей, которая была в январе год назад.

По мнению некоторых экспертов, было бы корректно предоставить фактические показатели – рост доходов в январе прошлого года на 8,8 процентов с учетом выплаты пенсионерам и снижение в январе текущего года на 7 процентов.