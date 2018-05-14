В Башкирии полмиллиона человек имеют доходы ниже прожиточного уровня

По его словам, несмотря на то, что республика считается «достаточно крепкой, успешной по экономическим показателям, своему уровню развития», полмиллиона населения имеют доходы ниже прожиточного уровня. Это 12,3 процента всего населения региона, то есть каждый восьмой житель республики едва сводит концы с концами.

- Низкие зарплаты и доходы, особенно в сельской местности – это серьёзный фактор, ограничивающий рост экономики и качества жизни. В Стратегии-2030 к 2024 году запланировано снизить уровень бедности в республике с нынешних 12,3 до 11,8 процента, а к 2030 году – до 11,2 процента. Это, конечно, сложно назвать амбициозными целями. А в рамках реализации Указа Президента нужно к 2024 году довести этот показатель до шести-семи процентов. То есть в два раза снизить уровень бедности, - сообщил Хамитов.