Глава района в Башкирии отстранен от членства в партии ЕР из-за уголовного дела

Напомним, Руслан Гизатуллин является секретарем местного отделения партии в районе. По словам координатора регионального партийного проекта «Чистые руки» Ильи Якупова, они не планируют делать поспешных выводов и будут ждать окончания всех следственных действий.
— В зависимости от результатов мероприятий правоохранительных органов будут приняты дальнейшие меры согласно уставу «Единой России», – отметил он.
Сам глава района отметил, что пока он не ответит на все вопросы правоохранительных органов, ему «нечего делать в партии».
Ранее стало известно, что по версии следствия руководитель администрации района провернул несколько «махинаций» в июле 2019 года. В результате своих действий глава района нанес материальный ущерб бюджету муниципалитета в сумме свыше 2,9 миллионов рублей.