Глава района в Башкирии отстранен от членства в партии ЕР из-за уголовного дела

Глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин временно отстранен от членства партии «Единая Россия». Такое решение приняли из-за возбужденного накануне уголовного дела. Чиновник подозревается в превышении полномочий.

Напомним, Руслан Гизатуллин является секретарем местного отделения партии в районе. По словам координатора регионального партийного проекта «Чистые руки» Ильи Якупова, они не планируют делать поспешных выводов и будут ждать окончания всех следственных действий. — В зависимости от результатов мероприятий правоохранительных органов будут приняты дальнейшие меры согласно уставу «Единой России», – отметил он. Сам глава района отметил, что пока он не ответит на все вопросы правоохранительных органов, ему «нечего делать в партии». Ранее стало известно, что по версии следствия руководитель администрации района провернул несколько «махинаций» в июле 2019 года. В результате своих действий глава района нанес материальный ущерб бюджету муниципалитета в сумме свыше 2,9 миллионов рублей.

