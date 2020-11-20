Глава района в Башкирии отстранен от членства в партии ЕР из-за уголовного дела

Глава района в Башкирии отстранен от членства в партии ЕР из-за уголовного дела

Вчера, 15:21ПолитикаКарина МамаеваPhoto: ufa.bezformata.com
Глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин временно отстранен от членства партии «Единая Россия». Такое решение приняли из-за возбужденного накануне уголовного дела. Чиновник подозревается в превышении полномочий.

Напомним, Руслан Гизатуллин является секретарем местного отделения партии в районе. По словам координатора регионального партийного проекта «Чистые руки» Ильи Якупова, они не планируют делать поспешных выводов и будут ждать окончания всех следственных действий.

— В зависимости от результатов мероприятий правоохранительных органов будут приняты дальнейшие меры согласно уставу «Единой России», – отметил он.

Сам глава района отметил, что пока он не ответит на все вопросы правоохранительных органов, ему «нечего делать в партии».

Ранее стало известно, что по версии следствия руководитель администрации района провернул несколько «махинаций» в июле 2019 года. В результате своих действий глава района нанес материальный ущерб бюджету муниципалитета в сумме свыше 2,9 миллионов рублей.

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