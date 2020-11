«Единая Россия» предложила запретить использование бытового пластика на Байкале

Депутаты от «Единой России» вышли с предложением ужесточения штрафов для тех, кто загрязняет территорию около Байкала. Они предлагают запретить использование пластиковой посуды на берегу озера.

Под запрет должна попасть не только одноразовая посуда, но и пакеты, и фосфатосодержащие моющие средства, в том числе стиральные порошки. Кроме того, депутаты предлагают ввести полный запрет на рыбалку на Байкале посредством полимерных сетей, которые браконьеры бросают в озере и на его берегу после их использования. По словам депутата Государственной думы от Иркутской области Александра Якубовского, такие сети способствуют росту бактерий, из-за чего Байкал цветет круглый год, пишет nashgorod.ru. «Мы можем с уверенностью сказать, что тотальный запрет полимерных сетей необходим», - говорит он. Кроме того, по мнению депутата, необходимо ввести жесткие ГОСТы и заметно увеличить размер санкций в отношении тех, кто нарушает Федеральный закон № 475 «О любительском рыболовстве». Летом прошла совместная экологическая акция «Единой России» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей по очистке дна озера Байкал. То, что активистам удалось увидеть под водой, они зафиксировали на видеокамеру. Но пока все еще нерешенной остается проблема ущерба, который нанес озеру закрытый в 2013 году целлюлозно-бумажный комбинат, где до сих пор хранятся отходы. Утилизировать их надо не только в самом Байкале, но и на промышленных площадках комбината. А еще нужна ликвидация множества незаконных свалок, которые годами копились на территории возле озера. В связи с чем единороссы предложили внести изменения в федеральный проект «Чистая страна» с указанием объектов накопленного экологического вреда и мер по его ликвидации. По данным сайта "Единой России" ER.ru, Александром Якубовским также был высказан ряд предложений, касающихся развития туризма на Байкале, поскольку уникальное озеро является точкой притяжения людей со всей страны. Здесь получил массовое распространение экологический, сельский и агротуризм, но эти понятия пока не регулирует законодательство. Ранее президентом РФ Владимиром Путиным была поддержана идея губернатора Иркутской области Игоря Кобзева объявить будущий год в России годом Байкала. До 1 декабря правительство и министерства должны подготовить свои предложения. “Единая Россия” тоже предоставит ряд мер, которые направлены на защиту Байкала, и передаст их в соответствующие ведомства. “В Башкортостане большое внимание уделяется ликвидации опасных объектов накопленного экологического вреда. Среди них три самые крупные: свалка промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, Семеновская золотоизвлекательная фабрика в Баймакском районе и шламонакопители на территории бывшего предприятия «Уфахимпром». Несмотря на пандемию, в этом году удалось организовать субботники, на которых прошли посадки деревьев и мероприятия по очистке берегов водоемов республики. В честь юбилея Великой Победы в республике высажены 75 аллей Героев. На всеобщих субботниках по высадке деревьев приняли участие более 55 тысяч человек. Общими усилиями высажено более 800 тысяч саженцев”, - сказал координатор партпроекта «Чистая страна» в Башкортостане Альфарис Байчурин.

