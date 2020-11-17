«Единая Россия» предложила запретить использование бытового пластика на Байкале

Под запрет должна попасть не только одноразовая посуда, но и пакеты, и фосфатосодержащие моющие средства, в том числе стиральные порошки. Кроме того, депутаты предлагают ввести полный запрет на рыбалку на Байкале посредством полимерных сетей, которые браконьеры бросают в озере и на его берегу после их использования. По словам депутата Государственной думы от Иркутской области Александра Якубовского, такие сети способствуют росту бактерий, из-за чего Байкал цветет круглый год, пишет nashgorod.ru.