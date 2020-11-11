«Единая Россия» предложила направить часть бюджета на развитие сёл

Средства из федерального бюджета будут потрачены и на обновление материально-технической базы сельских дворцов культуры. На оснащение одной тысячи ДК выделят 65 миллионов рублей. Еще 400 миллионов рублей направят на создание 172 модельных библиотек. Проект будет реализован в ближайшие три года. Не останутся без внимания и детские учреждения. Ожидается реконструкция 165 детских школ искусств в 27 субъектах РФ. Малые театры получат 249 миллионов рублей, а ТЮЗы — 89 миллионов рублей.