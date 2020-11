«Единая Россия» предложила направить часть бюджета на развитие сёл

Партия «Единая Россия» внесла в федеральный бюджет на 2021 год три блока социальных поправок, которые призваны улучшить сельскую инфраструктуру, устранить «цифровое неравенство» и обеспечить дополнительные социальные гарантии для россиян. Кроме того, поправки предполагают субсидирование авиаперелетов.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в основу поправок легли инициативы региональных экспертов и бизнесменов, а также пожелания россиян. Об этом пишет kp.ru. Из федерального бюджета будет дополнительно выделено 776 миллионов рублей на улучшение сельской инфраструктуры и повышение качества жизни селян. На эти деньги планируется возвести четыре дома культуры в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Чеченской Республике, а также в Удмуртской Республике. «Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — отметил Турчак. Средства из федерального бюджета будут потрачены и на обновление материально-технической базы сельских дворцов культуры. На оснащение одной тысячи ДК выделят 65 миллионов рублей. Еще 400 миллионов рублей направят на создание 172 модельных библиотек. Проект будет реализован в ближайшие три года. Не останутся без внимания и детские учреждения. Ожидается реконструкция 165 детских школ искусств в 27 субъектах РФ. Малые театры получат 249 миллионов рублей, а ТЮЗы — 89 миллионов рублей. «Единая Россия» предложила вложить 150 миллионов рублей в развитие спортивной инфраструктуры на селе. Эти средства пойдут на ремонт 900 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). Благодаря дополнительному финансированию удастся возвести еще 100 новых спорткомплексов. Помимо запланированных 34,5 миллиарда рублей, ЕР предложила выделить дополнительные два миллиарда рублей на благоустройство. В 2021 году планируется отремонтировать 900 дворов. В течение ближайших трех лет эта цифра должна вырасти до 16,5 тысячи. Также парламентарии позаботились о социальных гарантиях населения. Предлагается на два миллиарда рублей увеличить бюджет программ, направленных на поддержку занятости в шахтерских городах и поселках. По словам руководителя фракции ЕР в Госдуме Сергея Неверова, дополнительные средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры и расселение аварийных домов до 2024 года. «Шахты закрыты давно, на подработанных территориях остались жилые дома, они достаточно аварийные, ветхие, возникает опасность провалов, подтоплений, выброса метана», — заявил Сергей Неверов. В ближайшие три года будут переселены более семи тысяч семей. Эта программа коснется таких моногородов, как Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский и других. По данным сайта ER.ru, к концу следующего года интернет будет проведен во все населенные пункты, где живет от 250 до 500 человек. Ликвидация «цифрового неравенства» обойдется федеральной казне в 6,2 миллиарда рублей. Также около двух миллиардов рублей будут потрачены на субсидирование авиаперелетов. Это коснется трех приоритетных направлений — Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. Турчак заявил, что «по этим направлениям благодаря специальной программе люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, школьники и студенты имеют возможность оформить льготные авиабилеты». «Доходы бюджета на 2021 год спрогнозированы в объеме 188,8 млрд рублей, расходы — 212,8 млрд рублей. Это не окончательные показатели: они еще будут неоднократно корректироваться. И все же мы видим, что параметры главного финансового документа республики на следующий год скромнее соответствующих показателей на момент внесения законопроекта в прошлом году. Пандемия существенно повлияла на экономику республики, вследствие чего налоговые поступления снизились. Тем важнее сейчас проявить взвешенный подход и спланировать наши расходы таким образом, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями, помочь бизнесу, сохранить рабочие места и выполнить все социальные обязательства перед населением. Около 70% всех планируемых расходов приходится на социальную составляющую. После рассмотрения всеми парламентскими комитетами законопроект о бюджете будет вынесен на пленарное заседание для принятия в первом чтении», — сказал первый заместитель секретаря реготделения «Единой России», председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter