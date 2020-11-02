«Единая Россия» начинает подготовку кандидатов в депутаты Госдумы

Этот проект более строгий по сравнению с ежегодным «ПолитСтартапом», проводимым «Единой Россией» в регионах страны на протяжении последних двух лет. Благодаря ему выявляются новые кадры и «выращиваются» молодые политики, которые станут участвовать в различных выборах. Свыше двух тысяч его участников уже избраны депутатами различных представительных органов во всех субъектах РФ.