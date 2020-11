«Единая Россия» начинает подготовку кандидатов в депутаты Госдумы

Партией «Единая Россия» запущен проект «Федеральный ПолитСтартап». Он предназначен помочь в отборе молодых кандидатов в канун большого выборного цикла. А в политике появятся востребованные избирателями новые лица.

Как сообщает издание nashgorod, прием заявок идет на сайте этого проекта. Возраст потенциальных кандидатов — более 21 года. У них должен быть опыт общественной и политической деятельности, они должны уметь работать с избирателями и быть известны в медийном поле. Этот проект более строгий по сравнению с ежегодным «ПолитСтартапом», проводимым «Единой Россией» в регионах страны на протяжении последних двух лет. Благодаря ему выявляются новые кадры и «выращиваются» молодые политики, которые станут участвовать в различных выборах. Свыше двух тысяч его участников уже избраны депутатами различных представительных органов во всех субъектах РФ. Отбирать претендентов федерального проекта будут в несколько этапов. Участникам предстоит заполнить анкеты, рассказав в них о своих личных и политических достижениях, и принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ), носящем название «Политический лидер». После чего участники должны будут на практике осуществить свой выборный проект в регионе. Определенные по результатам социологических замеров финалисты конкурса примут участие во втором этапе обучения на площадке ВПШ. И лишь затем за ними будут закреплены наставники — опытные политтехнологи и политологи. По словам заместителя руководителя ЦИК «ЕР», возглавляющего управление кадровой политики и образовательных проектов, Романа Романова, «Единая Россия» - первая политическая партия, которая начала обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы. Как говорит секретарь генерального совета «ЕР» Андрей Турчак, обновлять партию надо, чтобы развивалась политическая сила. На сентябрьских выборах в половине случаев победа досталась новым депутатам. Это были, в том числе, врачи, предприниматели, учителя и волонтеры. По мнению Турчака, подобные изменения должны произойти и на уровне федерации. Как сообщает ER.ru, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что партии удалось собрать вокруг себя неравнодушных людей, помогавших нуждающимся во время пандемии. «Такого рода работа была развернута только в «Единой России», - говорит он. И нужно не растерять сделанное в последнее время и сберечь людей. Поскольку, по его мнению, это самый большой политический капитал, накопленный в течение этого периода. И партия заинтересована, чтобы приходили новые талантливые политики. «Для «Единой России» избирательная кампания 2021 года знаменует собой борьбу за подтверждение лидерства в партийной системе страны. В случае победы на выборах партия закрепит свой статус ключевой силы – стабилизирующего элемента политической системы. На выборы в Госдуму Башкортостан намерен значительно обновить состав кандидатов. Нам нужны активные, успешные, эффективные люди, которые будут представлять интересы республики. Думаю, проект «ПолитСтартап» поможет найти новых ярких, инициативных, лидеров общественного мнения, обладающих авторитетом в обществе», - прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

