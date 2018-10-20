Правительство Башкирии ждут серьезные изменения - СМИ

Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на информированный источник.

По нормам закона новый глава Башкирии Радий Хабиров в ранге врио не может отправить правительство в отставку, но он убедил чиновников подать в отставку добровольно, сообщает собеседник издания. После этого они продолжат работу как исполняющие обязанности, кого-то Радий Хабиров отправит в отставку, а кто-то останется в его команде.

Напомним, ранее врио главы Башкирии сообщил, каких людей он видит в своей команде:

- Влиться в мою команду очень просто. Нужно всего лишь сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности и хотеть их решить. А не спихивать с себя ответственность.

Ранее уже подал в отставку министр здравоохранения Анвар Бакиров. Не продлили контракт управделами главы Ринату Шагалину.

Также СМИ сообщили о том, что депутату Госдумы Александру Сидякину было предложено возглавить администрацию главы Башкирии.

Напомним, что Радий Хабиров ввел шестидневную рабочую неделю для членов правительства, сегодня должно пройти оперативное совещание с членами кабмина и главами муниципалитетов. На нем могут стать известными новые кадровые перемены.