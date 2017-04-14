Глава Башкирии Рустэм Хамитов выступит в эфире «Эхо Москвы» в Уфе

Для этого в республику приехал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов находится в Уфе, сообщил Медиакорсети главный редактор уфимского филиала радиостанции Максим Курников.

По его словам, сегодня должна пройти встреча Венедиктова с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, во время которой будет записано интервью. Беседа выйдет в эфире уфимской радиостанции сегодня в 15.00 в программе «Персонально ваш».

- Он (Алексей Венедиктов – прим.) приехал в Уфу, чтобы общаться. В том числе и со слушателями, - рассказал Максим Курников. – Сегодня в 19.30 в выставочном центре ВДНХ-Дом (Менделеева, 158) пройдет первая в истории медиажизни Уфы встреча главреда «Эхо Москвы» со слушателями. Вход свободный.

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