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Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил "Венецию"
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Yrov6224
Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил "Венецию"
Сегодня, 11:23ЭкономикаФото: glavarb.ru
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