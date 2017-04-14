Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил "Венецию"

В рамках рабочего визита в Дюртюлинский района глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил санаторий-профилакторий "Венеция". Он расположен в вековом сосновом бору в 12 км от Дюртюлей. Здесь находятся санаторно-оздоровительный лагерь на 65 мест и детский оздоровительный лагерь на 150 мест.

Как следует из сообщения пресс-службы главы региона, в "Венеции" Хамитов общался со школьниками, которые отдыхают в лагере - интересовался условиями лечения и отдыха, развлечениями.

Так выглядит башкирская "Венеция"

Насколько санаторий под Дюртюлями соответствует своему громкому названию, в сообщении не уточняется. Однако отмечено, что здесь есть лечебные кабинеты, охрана, видеонаблюдение, а семь лет назад был капремонт.

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