Рустэм Хамитов завершил формирование Центризбиркома Башкирии

Глава региона назначил: действующего председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева (предложен ЦИК России), Марата Гадилова (предложен райсоветом Кушнаренковского района), Ляйсан Гарипову (предложена партией ЛДПР), Ильдара Каримова (предложен райсоветом Благовещенского района), Геннадия Шабаева (предложен партией «Патриоты России»), Руслана Ямалетдинова (предложен партией «Единая Россия»). Ранее шесть членов ЦИК РБ в ходе рейтингового голосования были избраны депутатами Госсобрания.
В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава вошли 12 членов с правом решающего голоса. Стоит отметить, что из старого состава в нем остались действующий председатель Хайдар Валеев, секретарь ЦИК Марина Долматова и Геннадий Шабаев. В новом составе не нашлось место заместителю председателя Центризбиркома Наиле Алтыновой.