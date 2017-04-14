Рустэм Хамитов завершил формирование Центризбиркома Башкирии

Глава Башкирии подписал указ о назначении еще шести членов Центральной избирательной комиссии республики и этим документом завершил формирование комиссии, сообщает агентство «Башинформ».

В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава вошли 12 членов с правом решающего голоса. Стоит отметить, что из старого состава в нем остались действующий председатель Хайдар Валеев, секретарь ЦИК Марина Долматова и Геннадий Шабаев. В новом составе не нашлось место заместителю председателя Центризбиркома Наиле Алтыновой.