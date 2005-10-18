Рустэм Хамитов: Бюрократия сильнее потребностей общества

Глава Башкирии прокомментировал решение минэкономразвития России об отмене результатов конкурса по палатному корпусу онкодиспансера в Уфе.

Ситуацию Рустэм Хамитов прокомментировал сегодня в ходе выступления на IX съезде онкологов России в Уфе. Он выразил сожаление, что так произошло, отметив, что на строительство объекта не удается выйти уже год.

- Очень обидно, что на завершающей стадии так произошло, - отметил он. - Бюрократия сильнее потребностей общества, к сожалению.

Напомним, минэкономразвития исполнило предписание ФАС. В антимонопольном ведомстве в ходе рассмотрения жалобы одного из участников конкурса - компании СУ-10 - выявили нарушения в порядке его проведения. Антимонопольное ведомство аннулировало итоги аукциона, посчитав отстранение одного из участников необоснованным, а минздрав был признан нарушившим ФЗ «О защите конкуренции».

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