В России официально стартовала кампания по выборам президента

После опубликования в «Российской газете» постановления Совета Федерации.

Сегодня «Российская газета» опубликовала постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ о назначении даты выборов президента страны.

- Назначить выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года, - говорится в постановлении.

Таким образом сегодня официально стартовала кампания по выборам президента России. Напомним, ранее о своем желании участвовать в выборах главы государства заявили несколько человек. Действующий президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря сказал, что будет выдвигаться кандидатом в президенты России как самовыдвиженец, ему предстоит собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Кроме него о своем желании выставить свои кандидатуры на выборах заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель «партии Роста» Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, телеведущие Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы») и Екатерина Гордон (самовыдвижение). Самым скандальным кандидатом мог бы стать Алексей Навальный, но согласно заявлению председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, он не сможет быть зарегистрированным из-за его судимости. Пожалуй, основным конкурентом действующего главы государства будет кандидат от КПРФ, им может стать Геннадий Зюганов или Павел Грудинин. Коммунисты выдвинут своего кандидата на съезде партии 23 декабря. Пока официально не заявил свою позицию лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, партия заявит о своем решении на съезде 25 декабря.

Другие партийные съезды также пройдут в декабре, на них будут выдвигать кандидатов в президенты России. Всего могут выдвинуть своих кандидатов 67 партий. «Единая Россия» проведет свой съезд 22-23 декабря, правящая партия поддержит выдвижение Владимира Путина. Съезд ЛДПР пройдет 20 декабря, «Яблоко» соберется на съезд 21-22 декабря, Партия Роста - 21 декабря, «Коммунисты России» - 24 декабря. Российская экологическая партия «Зеленые» с участием в выборах президента определится 26 декабря.