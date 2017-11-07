Юнир Кутлугужин: Компартия может выдвинуть на выборах не только Зюганова

Первый секретарь Башкирского рескома КПРФ ответил на вопросы Медиакорсети.

Сегодня, в день столетия Октябрьской революции, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин ответил на вопросы Медиакорсети. Отвечая на вопрос, кого будет выдвигать компартия на предстоящих в марте выборах президента России: Зюганова или другого кандидата, Юнир Кутлугужин сказал, что ответ на этот вопрос мы узнаем в конце декабря.

- Этот вопрос будет решаться на втором этапе 17-го съезда КПРФ, который пройдет 22-23 декабря в Москве, - сказал Юнир Кутлугужин. – Геннадий Андреевич (Зюганов – прим.) по этому вопросу в декабре 2016 года обратился к народно-патриотическим силам Российской федерации и предложил рассмотреть и другие кандидатуры: Мельникова, Кашина, Афонина, Калашникова, беспартийного Болдырева, военных в отставке, руководителей народных предприятий (Грудинина из Подмосковья). Сейчас идут обсуждения в первичных отделениях партии и на конференциях народно-патриотических сил России. И я думаю, что к концу декабря у нас сформируется единый кандидат, которого мы выдвинем на съезде.