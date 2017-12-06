Владимир Путин принял решение участвовать в выборах президента России

Он объявил о своем решении на Горьковском авозаводе в Нижнем Новгороде.

- Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации, - сказал сегодня Владимир Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин приехал на завод, чтобы принять участие в 85-летнем юбилее ГАЗа. Ведущий мероприятия спросил у главы государства, будет ли он принимать участие в выборах Президента страны. И пояснил, что все в зале поддержат это решение.

- ГАЗ за вас! - несколько раз проскандировали в зале.

Владимир Путин сказал, что лучшего места и лучшего повода объявить о своем решении нет и сказал, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в марте 2018 года президентских выборах.

Напомним, до этого сегодня Путину задали такой же вопрос об его участии в выборах в качестве кандидата на форуме "Доброволец" в Москве. Тогда президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.