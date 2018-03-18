ОП Башкирии: Общественные наблюдатели "отбили" много фейковых новостей

- Они все прошли качественное обучение и провели удовлетворительную работу. Более того, общественные наблюдатели буквально "отбили" множество фейковых новостей, свидетелями чему мы все были. Это и различные видео с якобы вбросами и другие. Каждый такой сигнал мы проверили и, как я уже отмечал, благодаря наблюдателям, многие фейковые новости были "отбиты", - сказал заместитель председателя Общественной палаты РБ Олег Галин.