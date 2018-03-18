Главные выборы страны в Башкирии: Как идет подсчет голосов - трансляция

21.00 - По Башкирии на 59 территориальных участках явка превысила 70%. Но это данные без 10 территориальных комиссий, сообщили в ЦИК Башкирии. На 18.00 явка по Уфе была от 51 до 60%, а в Башкирии - 64,39%. Эти цифры называли на брифинге в центризбиркоме республики.

22.20 - В Башкирии наблюдатели подводят результаты по жалобам и нарушениям. Среди жалоб чай, конфеты и плохая видимость.

22.27 - В Уфе стали пересчитывать итоги выборов на участке с КОИБ. Машина вышла из строя, или повлияли жалобы о возможных вбросах, сказать пока сложно. Речь о 388 участке.