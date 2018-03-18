Главные выборы страны в Башкирии: Как идет подсчет голосов - трансляция
Медиакорсеть продолжает наблюдать за выборами после того, как завершилось голосование.
21.00 - По Башкирии на 59 территориальных участках явка превысила 70%. Но это данные без 10 территориальных комиссий, сообщили в ЦИК Башкирии. На 18.00 явка по Уфе была от 51 до 60%, а в Башкирии - 64,39%. Эти цифры называли на брифинге в центризбиркоме республики.
22.20 - В Башкирии наблюдатели подводят результаты по жалобам и нарушениям. Среди жалоб чай, конфеты и плохая видимость.
22.27 - В Уфе стали пересчитывать итоги выборов на участке с КОИБ. Машина вышла из строя, или повлияли жалобы о возможных вбросах, сказать пока сложно. Речь о 388 участке.
22.32 - Обещанных данных о предварительной "вечерней" явке на выборах по Уфе и республике до сих пор нет. Хотя их обещали опубликовать на сайте ЦИК РБ. Окончательные данные по явке избирателей будут известны утром. Брифинг в ЦИК РБ состоится в 11.00.