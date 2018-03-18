По предварительным данным явка в Башкирии превысила 70 процентов
Сегодня, 21:06ПолитикаНадежда Валитова
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Точные данные в ЦИК Башкирии пока не говорят.
Сюжеты: Выборы-2018
По Башкирии на 59 территориальных участках явка превысила 70%. Но это данные без 10 территориальных комиссий, сообщили в ЦИК Башкирии.
Секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова говорит:
- Мы считаем, я не могу говорить даже предварительную цифру.
При этом Медиакорсети стало известно, что на период 21.00 явка в республике без учета пяти районов уже превысила 78%.
На 18.00 явка по Уфе была от 51 до 60%, а в Башкирии - 64,39%. Эти цифры называли на брифинге в Центризбиркоме республики.
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