По предварительным данным явка в Башкирии превысила 70 процентов

По Башкирии на 59 территориальных участках явка превысила 70%. Но это данные без 10 территориальных комиссий, сообщили в ЦИК Башкирии.

Секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова говорит:

- Мы считаем, я не могу говорить даже предварительную цифру.

При этом Медиакорсети стало известно, что на период 21.00 явка в республике без учета пяти районов уже превысила 78%.