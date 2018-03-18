Как проходят в Башкирии главные выборы страны - прямая трансляция

7.00 - Стала доступной система камер видеонаблюдения за выборами. В Башкирии будет доступно 1009 из 3436 участков. Всего на участках с видеонаблюдением зарегистрировано 60,85% избирателей из 3 млн 41 тысячи избирателей Башкирии.

7.00 - В Уфе заработал общественный пресс-центр, в работе которого примут участие около 180 представителей СМИ. Пресс-центр организован Общественной палатой Башкирии. Сообщения оттуда мы будем передавать в течение дня.

7. 47 - Поступили первые сообщения о том, что на избирательных участках в Уфе есть "подставные" наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса. Пока сообщения из УИК №№ 1, 179 и 334.

8.01 - Мэр Уфы Ирек Ялалов проголосовал одним из первых. И обратился к уфимцам.

8.15 - Наш корреспондент проголосовал в УИК № 131. Похоже, за 15 минут на участке проголосовали минимум 14 человек. Мини-репортаж - здесь.

9.00 - На участке № 122 опрос горожан по благоустройству проводится возле гардероба. И есть горожане, которые этим недовольны.

9.15 - В общественном пресс-центре сообщили, куда надо обращаться, если вы заметили нарушения на выборах.

9.30 - Журналистам рассказали, как голосуют в Башкирии инвалиды. А Флюр Нурлыгаянов рассказал, как он посетил один из специальных участков.