Глава Башкирии голосовал на избирательном участке в центре города

Глава Башкирии Рустэм Хамитов приехал, чтобы принять участие в выборах президента России на избирательный участок №109, в концертный зал «Башкортостан».

Как сообщил телеканал БСТ, Рустэм Хамитов сначала, как и полагается, сначала сделал свой выбор в кабинке для голосования, а затем опустил бюллетень в КОИБ-2017.

Данное устройство называют урной для голосования нового поколения, оно может работать даже при отключении света на автономном питании в течение часа, КОИБ считывает бюллетени по специальному QR-коду.

Всего на данном избирательном участке №109 зарегистрировано 2764 потенциальных избирателя.