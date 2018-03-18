В микрорайоне Затон в Уфе выдали бюллетень с уже проставленной галочкой

Узнать о том, что сегодня какое-то важное событие, можно уже едва выйдя на улицу: из динамиков, выведенных наружу, на несколько кварталов раздаются песнопения. По ощущениям, поставили диск со сборником песен, которые обычно ставят к празднованию 23 февраля и 9 мая (про душманов, афган, войну и т. д.). Субъективно: лучше бы Катю Лель поставили.

Хотя старгетировано верно: в 10:30 на избирательных участках №№ 200 и 201 подавляющее число граждан – люди старших поколений, большинство - пенсионеры. Молодежь, видимо, пока отсыпается после субботних гуляний, может, к вечеру подтянется.

Голосование традиционно проходит в здании Морской академии (бывшее речное училище), здесь - два участка. На указанное выше время народу действительно много, пришлось даже потолкаться и выстоять 10-минутную очередь за пирожками. Кабинки в это время не свободные, очередь в 1-2 человека.

За те минуты, что я провел на своем родном участке, ничего необычного не увидел. Но было кое-что неприятное. Когда фотографировал на смартфон полку с пирожками, продавщица спросила: «А зачем?». Когда делал обзорную фотографию самого зала голосования, рядом две женщины (из комиссии, наверное) друг с другом громко перешептывались: «А это кто? Откуда? Зачем снимает? Что ему надо?».

В обоих случаях вопросы были заданы с каким-то неприятным подтекстом в голосе - с недоверием и настороженностью, в ожидании чего-то плохого. В обоих случаях ответил – просто на память.

На избирательном участке можно приобрести выпечку. Цены обычные. Фото: Марат Гареев, Mkset.ru

Пару слов про пирожки, раз уж интернет пестрит сообщениями о торговле продуктами почти за бесплатно на участках. Ничего подобного – у нас цены обычного кафе, смотрите на фото. Я купил пирожок с луком за 20 рублей и миниатюрный на два укуса вак-беляш за 22 рубля. Что цены, что вкус (кулинария, соки, шоколадки) – стандартные "кафетерные". С утра, кстати, почти все смели, а подвести добавки не обещали. Логика, честно говоря, непонятна: зачем это люди покупают по обычным ценам, когда в Затоне как минимум есть пара мест, где за те же деньги продают гораздо более вкусную выпечку.

Помимо основного мероприятия, в Затоне сегодня проводится еще и дополнительное голосование. Выбирают парк, которому обещают выделить деньги на обустройство. Потом, кстати, хорошо было бы проверить – кому выделили в итоге и сколько.