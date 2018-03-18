Сегодня в 8.00 в деловом центре гостиницы "Башкирия" в Уфе начал работу общественный пресс-центр "Выборы 2018". Он будет работать в течение суток - от начала работы избирательных участок до окончания подсчета голосов.

Организаторами работы пресс-центра являются общественная палата РБ, ассоциация "Гражданский контроль" и Союз журналистов РБ.

- Сама идея общественного наблюдения лежит в плоскости аполитичности Общественной палаты, - заявил на первом брифинге для журналистов заместитель председателя Общественной палаты (ОП) Башкирии Олег Галин.

От ОП на избирательных участках республики зарегистрировано более 10 тысяч избирателей. В каждом муниципалитете за ними закреплен куратор.