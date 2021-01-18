Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов высказался о картинах с обнаженными башкирами

Напомним, ранее Алёна Савельева опубликовала серию рисунков на башкирскую тематику, на которых изображены полуголые люди с национальной башкирской атрибутикой. После чего девушка начала получить угрозы, а четыре общественника обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку и дать правовую оценку. Общество буквально раскололось на две группы. Уфимская блогерша встала на сторону художницы, а в качестве поддержки опубликовала фотосет, где предстала полуобноженной в национальном костюме. Другую точку зрения высказал российский ведущий Сергей Стиллавин, который заявил, что вопрос распоясавшихся деятелях «искусства»» стоит поставить на государственный уровень.