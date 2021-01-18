Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов высказался о картинах с обнаженными башкирами

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов высказался о картинах с обнаженными башкирами

Вчера, 13:10ПолитикаАнна КононоваPhoto: Facebook
Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов высказался по поводу рисунков уфимской художницы Алены Савельевой на башкирскую тематику.

По словам Бадранова, ближе ему стали позиции Сергея Стиллавина и Дианы Имамгаязовой, которые не поддержали творчество девушки. Он отметил, что данная тема вызвала «этническую мобилизацию башкирского общества».

Наверное, впервые, когда на агрессивный повод башкирское общество массово ответило мирной и позитивной акцией. Без хештегов и постов с призывами физической расправы, люди массово публикуют красивые картины с изображением этнического быта, с фотографиями в нац костюмах, сообщил вице-премьер.

Он также добавил, что хэштег «ЯМыКорни» объединил людей и стал ответом на контркультуру современного года. Азат Бадранов также заявил, что «любая абсолютизация и любой фанатизм — опасны. К посту он приложил фото дочери в национальном костюме с хэштегом «ЯМыКорни», сообщив, что они присоединяются к флешмобу.

Напомним, ранее Алёна Савельева опубликовала серию рисунков на башкирскую тематику, на которых изображены полуголые люди с национальной башкирской атрибутикой. После чего девушка начала получить угрозы, а четыре общественника обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку и дать правовую оценку. Общество буквально раскололось на две группы. Уфимская блогерша встала на сторону художницы, а в качестве поддержки опубликовала фотосет, где предстала полуобноженной в национальном костюме. Другую точку зрения высказал российский ведущий Сергей Стиллавин, который заявил, что вопрос распоясавшихся деятелях «искусства»» стоит поставить на государственный уровень.

На сегодняшнем оперативном совещании свое мнение высказал и глава Башкирии Радий Хабиров. Работы он назвал «довольно оскорбительными».

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