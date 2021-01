Радий Хабиров назвал «довольно оскорбительными» рисунки Алены Савельевой

На сегодняшнем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал рисунки уфимской художницы Алены Савельевой о башкирах.

Хабиров заявил, что работы ему не понравились, назвав их довольно оскорбительными. Моё мнение – это по-скотски. Это глубокое оскорбление. Я цензурой не занимаюсь, Бог судья этому человеку, но национальные отношения – очень тонкая грань. Кто этого не понимает, тут не достоин сидеть. Я ни к чему не призываю, но считаю, что это очень плохо. Поэтому попрошу быть аккуратнее с этими вещами,сказал Радий Хабиров. Напомним, Алена Савельева у себя на странице в соцсетях разместила серию рисунков о башкирах. Девушка изобразила их полуголыми в башкирских нарядах. Это вызвало огромный резонанс в обществе. Люди буквально разделились на два лагеря — кто-то поддержал девушку, а кто-то, напротив, обратился в прокуратуру. Из числа первых оказалась уфимская блогер Ульяна Тригубчак, которая на фотосессии предстала полуобнаженной в башкирском национальном костюме. О намерении поддержать Алену Савельеву заявил и председатель СПЧ Башкирии.

