Радий Хабиров назвал «довольно оскорбительными» рисунки Алены Савельевой

Моё мнение – это по-скотски. Это глубокое оскорбление. Я цензурой не занимаюсь, Бог судья этому человеку, но национальные отношения – очень тонкая грань. Кто этого не понимает, тут не достоин сидеть. Я ни к чему не призываю, но считаю, что это очень плохо. Поэтому попрошу быть аккуратнее с этими вещами,сказал Радий Хабиров.