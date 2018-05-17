Константин Толкачев: В праймериз попали 56 депутатов Госсобрания Башкирии

Спикер башкирского парламента, секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев сегодня подвел итоги первого этапа праймериз по выборам кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии. Выборы состоятся в сентябре этого года.

Для участия в праймериз зарегистрировались 663 человека.

- Среди них более трети (243 человека) составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, члены партии – 60,5 % (401 человек), сторонники партии - 16,7 % (111 человек), беспартийные – 22,8% (151 человек), - рассказал Константин Толкачев. - Если говорить о гендерном делении, то активнее здесь мужчины – 495 участников, а женщин – 168. Действующих депутатов – 179 человек, из них 56 – депутаты Государственного Собрания республики, 123 – местного самоуправления.

В число участников праймериз вошли глава Башкирии Рустэм Хамитов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, вице-премьер Николай Хорошилов министр ЖКХ Сергей Афонин, министр финансов Рида Субхангулова, министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта.

Все участники праймериз минимум два раза должны принять участие в дебатах. Сам Константин Толкачев уже это сделал, Рустэм Хамитов собирается участвовать в дебатах 26 мая, а дата участия Ирека Ялалова в дебатах пока определяется.

- Впереди изготовление избирательных бюллетеней и подготовка счетных участков к работе. Их на территории республики образовано 662, или 20% от избирательных участков в Башкирии. Заканчивается процесс формирования счетных комиссий, их будет 3 310, - сказал Константин Толкачев.

Помимо дебатов участники праймериз могут вести агитацию, чтобы 3 июня набрать наибольшее количество голосов. Из победителей предварительного голосования впоследствии на конференции сформируют партийные территориальные списки (по три человека) и выдвинут кандидатов-одномандатников на выборы депутатов Госсобрания Башкирии. Всего будут отобраны 220 человек.

В этом году впервые реализуется можно принять участие в предварительном голосовании не обычным способом – на участке, а на расстоянии, электронным способом. Для этого надо зарегистрироваться на специальном сайте EPG.ER.RU. Нажав на кнопку «Принять участие в электронном голосовании», пользователь может отправить заявку на участие в голосовании. Регистрация проходит с 14 по 30 мая 2018 года, а голосовать в электронном виде можно с 28 мая по 1 июня включительно.

Единый день голосования состоится 3 июня. Принять участие в нем может любой гражданин, обладающий активным избирательном правом, только по месту регистрации.

В дальнейшем такой же механизм отбора кандидатов в «Единой России» хотят распространить и на выборы другого уровня, сказал Константин Толкачев. За исключением выборов главы Башкирии.