Праймериз в Башкирии: Самые яркие высказывания на первых дебатах в Уфе

Кто-то из участников - уже депутат Госсобрания Башкирии, а кто-то только хочет стать им. Мы решили опубликовать самые яркие высказывания на дебатах, темой которых стала роль партийных проектов «Единой России» в реализации Послания президента страны Федеральному собранию.

«Единая Россия» - не партия круглых столов

Об этом сказал Олег Галин, заместитель председателя Общественной палаты Башкирии:

- «Единая Россия» - это не партия круглых столов, это партия действия, выполнения принятых решений.

Безопасность превыше всего

- Если будет обеспечена безопасность в стране, то и все граждане будут находиться в безопасности, сказал специалист по безопасности и правовым вопросам Артур Гатиатуллин. - Безопасность превыше всего.

Что надо сделать, чтобы люди оставались в селе

- Не удерживать молодых людей надо, они все равно уезжают на учебу в Уфу и другие города, а привлечь, - сказал депутат Госсобрания Башкирии Александр Дегтев. – Создавать ту самую инфраструктуру. Чтобы и работа была, и дом, и работа, и досуг.

Третьей мировой войны не будет

- Военные действия в Сирии нужны, так как там мы боремся с терроризмом, - сказал адвокат Радмир Кашапов. – Иначе ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) могла бы расшириться до невероятных размеров. Но это не приведет к третьей мировой войне. Этого не допустят лидеры стран. Потому что война – это негуманно.

Полностью коррупцию не победить

Радмир Кашапов ответил на вопрос о возможности полной победы над коррупцией:

- Полностью – нельзя. Государство ведет эту борьбу с помощью посадок, деклараций о доходах. Но самое главное – воспитать население так, чтобы граждане забыли о коррупции.

О спорте и детях

Депутат Госсобрания Башкирии Оксана Савченко (неоднократная паралимпийская чемпионка) высказалась о спорте и молодом поколении:

- Мне сообщили, что в Мечетлинском районе закрывают бассейн из-за долгов по коммунальным платежам.

- Вижу основную цель – сделать подрастающее поколение здоровым. Надо понимать, что они другие. Для некоторых детей занятие спортом – наказание.

- Спортсмены - это роботы, которые делают одну и ту же работу. Оставшись без спорта, они часто не знают, куда себя деть и выбирают неправильный путь. Может, стоит, создать для них отдельный проект?

- Основная проблема людей с ограниченными возможностями – это отсутствие трудоустройства. Считаю необходимым создать отдельную биржу труда для данной категории граждан.