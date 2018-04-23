Будущие депутаты Башкирии от «Единой России» определятся в праймериз

В Башкирии число участников предварительного голосования «Единой России» достигло 141, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Прием документов ведется по 8 мая. Мы решили составить небольшой обзор потенциальных кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии.

У политики – не женское лицо?

Сейчас среди всех потенциальных кандидатов большинство составляют мужчины. Мы насчитали из 141 участника праймериз 31 женщину.

Среди представительниц прекрасного пола есть и довольно известные личности, и новые имена в политике.

Так в праймериз участвуют действующие депутаты башкирского парламента Елена Родина, Оксана Савченко, Галина Ишмухаметова, Зухра Исмагилова, Римма Утяшева, Рузалия Хисаметдинова. А готовятся стать депутатами актриса Рушанна Бабич, основатель Школы молодых журналистов Елена Арямнова, сопредседатель ОНФ в Башкирии Надежда Крылова, один из лидеров регионального отделения «Молодой Гвардии» Люция Юлуева и победитель молодежных праймериз Элина Хисамова. Элина в дебатах сказала, что хочет стать депутатом, чтобы помогать молодым людям в реализации их потенциала.

Действующие депутаты рвутся в бой

Анализируя список участников праймериз, можно заметить, что в нем есть фамилии действующих депутатов башкирского парламента.

Это Раиль Асадуллин, Флюр Галлямов, Александр Дегтев, Ирек Зарипов, Рустам Игбаев, Амир Ишемгулов, Халяф Ишмуратов, Галина Ишмухаметова, Зухра Исмагилова, Сергей Лобастов, Рустем Мусабиров, Ирек Нигматуллин, Эдуард Саитбаталов, Николай Самойленко, Евгений Семивеличенко, Римма Утяшева, Тимур Хакимов, Рашит Хайруллин, Рузалия Хисаметдинова и Булат Юмадилов.

Возможно, кого-то мы пропустили, но эти депутаты так или иначе больше других засветились в СМИ. И не всегда в положительном ключе. Например, Булат Юмадилов стал известен из-за скандала со снятием статуса адвоката с Виталия Буркина.

Из участников праймериз, не депутатов, можно выделить тех, кто уже довольно известен своей общественной деятельностью. Так в праймериз заявились директор Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин, заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин, сопредседатель ОНФ в Башкирии Надежда Крылова и подающая надежды выпускница УГНТУ Элина Хисамова, победившая в молодежных праймериз.

Что говорят потенциальные кандидаты

Управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко так объяснил свое желание пойти на новый срок депутатства:

- Я выдвигаюсь от второго избирательного округа (микрорайон Инорс). Программа развития этого района Уфы пишется уже не один год. Планирую и дальше продвигать свои идеи по улучшению жизни населения в Инорсе – это вопросы ЖКХ, транспорта, автодорог, придомовых территорий

Народная артистка Республики Башкортостан Рушанна Бабич впервые стала участником предварительного голосования «Единой России». Её мотивация такова:

- Я, как представитель сферы культуры и искусства, очень остро ощущаю проблемы образования, сохранения культуры. Именно через поддержку образования и культуры мы можем сохраниться как страна, как народ. Уверена, что мой опыт работы в театре, педагогическая и общественная деятельность позволят мне внести вклад в сохранение и развитие культуры Республики Башкортостан.

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- Основная проблема людей с ограниченными возможностями – это отсутствие трудоустройства. Считаю необходимым создать отдельную биржу труда для данной категории граждан, - поделилась она своим мнением на первых дебатах. - По личному опыту могу сказать, что отношение старших товарищей к молодежи как к людям неопытным, мешает реализации многих проектов. Считаю, что к молодежи нужно прислушиваться, их свежие идеи – это часть нашего будущего.

О том, что молодежь стремится в политику, говорит и 26-летний депутат Уфимского района, чемпион мира по зимнему полиатлону Артур Кабиров:

- У меня есть уже наработанный опыт, который хочется реализовать на региональном уровне. Прежде чем стать участником предварительного голосования, пообщался с населением, заручился их поддержкой.

Когда завершатся праймериз

Сейчас все участники праймериз обязаны минимум дважды выступить в дебатах. Дебаты будут идти постоянно до 27 мая. Они транслируются на сайте «Предварительное голосование». Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня.