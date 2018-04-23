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Будущие депутаты Башкирии от «Единой России» определятся в праймериз
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Будущие депутаты Башкирии от «Единой России» определятся в праймериз

Сегодня, 14:12ПолитикаРазиф АбдуллинФото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
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