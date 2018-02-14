Глава Башкирии о промышленности: Пока особо гордиться нечем

В ходе выездной коллегии Министерства промышленности и инновационной политики республики Рустэм Хамитов раскритиковал работу ведомства.

Вчера, 13 февраля, глава Башкирии Рустэм Хамитов сделал разгромное выступление на коллегии Министерства промышленности и инновационной политики республики, которое прошло в Стерлитамаке.

Начал свое выступление глава Башкирии, как водится, «за здравие». Подводя итоги ушедшего года, он отметил, что «они в целом положительные».

- Увеличилась заработная плата. Улучшились позиции республики в Национальном рейтинге инвестклимата. У нас профицит бюджета. Зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции. Выполнены «майские» указы Президента России, которые предполагают доведение средних зарплат бюджетников, работников социальной сферы до среднереспубликанских, - перечислил он достижения 2017 года.

А затем последовали критические замечания.

- В процентном соотношении наша доля в отечественной экономике не меняется – это 2,6-2,8 процента промышленного производства в стране. Есть регионы, которые в последние годы достаточно активно развиваются, запускают современные производства. Нам отставать нельзя, и лучше приблизиться к отметке в три процента объёма промышленного производства России. Для этого у нас всё есть. Что нам мешает? – задался вопросом глава региона.

Прежде всего, по его мнению, проблема таится в снижении инвестиционной активности.

- Положительная динамика последних лет в республике обеспечивалась в основном за счёт крупных проектов в нефтепереработке, нефтехимии и машиностроении. Основная часть этих проектов либо завершена, либо завершается. Нужны новые проекты, - напомнил Рустэм Хамитов вопрос, который обсуждался не так давно в правительстве. - На ближайшие год-два у нас есть ряд проектов – «Газпром нефтехим Салават», «Уфаоргсинтез», Белорецкий металлургический комбинат, Уфимское моторостроительное производственное объединение… Опять же «Газпром» – планируем мегапроект по переработке природного газа в олефины, хотя пока всё продвигается очень тяжело. Собственно говоря, из таких крупных и сверхкрупных проектов это всё. Нам нужны другие проекты. Их линейка должна быть существенно больше.

Повышение инновационной активности республиканских предприятий, по его мнению, тоже пока оставляет желать лучшего.

- Пока всё достаточно инертно движется в этой части, - печально констатировал глава республики. - Конечно, нам нужна более действенная работа Академии наук республики, всех институтов, университетов, научных центров… Без инноваций мы, конечно, не решим вопросы производительности труда.

Рустэм Хамитов напомнил, что Башкирия участвует в пилотном проекте по реализации федеральной программы повышения производительности труда. И опять сравнение оказалось не в пользу Башкирии.

- У нас – девять участников, а, например, в Пермском крае – 25. Люди там, видимо, думают с перспективой на будущее и как-то активнее работают в этом направлении. А у нас даже на тех предприятиях, которые взяли в «пилот», достаточно сложно всё идёт, - упрекнул аудиторию руководитель республики.

Кадровая политика также не стала поводом для радостных выводов.

- У нас более 100 тысяч ребят, обучающихся в системе начального и среднего профессионального образования. Промышленные предприятия, за редким исключением, недостаточно активно работают с коллективами наших колледжей. Есть у нас примеры предприятий, ведущих такую работу, которые вдумчиво действуют в этой части. А в основном все ждут у моря погоды. Чего ждать, когда кадры нужны вам? Готовьте их прямо со школы, в ПТУ. Это для вас должно быть очень важной и ключевой задачей! – обратился к собравшимся Рустэм Хамитов.

Недовольство главы региона вызвала и ситуация с заключением специнвестконтрактов.

- Федеральное и региональное законодательство позволяет нам заключать специнвестконтракты на уровне республики и Российской Федерации. Пока такая работа у нас совсем слабо организована – специнвестконтрактов нет. Почему? Вам не нужно это? Вам не нужна поддержка и помощь федерального бюджета? – заявил он. - Только создан Фонд развития промышленности. Уже пять лет работает федеральный, по четыре-пять лет работают региональные фонды, а у нас только создан. Вот так мы в этой части действуем!

По его словам, сейчас активно формируются рынки под новые товары и услуги. Растёт конкуренция внутри страны, в рамках Таможенного союза, в мире в целом. А экспорт из республики падает. Цифра по итогам 2017 года немного превысит 4 млрд долларов. Это самый низкий показатель за последние пять лет. И только 20 процентов этого экспорта приходится на продукцию машиностроения.

- У нас создан Центр поддержки экспорта, открыт региональный офис Российского экспортного центра. Но его услугами наши малые, средние, да и крупные предприятия не пользуются, - напомнил Рустэм Хамитов. - Мы же для вас формируем и создаём эти институты. Здесь сегодня будет выступать руководитель регионального подразделения Российского экспортного центра, будет говорить о том, что заявки за пределами республики есть, а из республики нет. Не нужно вам экспорта?

Отдельно Рустэм Хамитов остановился на вопросе оплаты труда, напомним, что с 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда будет поднят до уровня прожиточного минимума.

- Создание благоприятных и безопасных условий труда – эту задачу тоже никто не отменял. Одним словом, коллеги, работы много, - сказал глава региона. - Пока особо гордиться нечем. Да, республика мощная, сильная за счёт того базиса, который есть, и это инерционное движение продолжается. Но реально вы, директорский корпус, руководители предприятий, должны по-новому на себя взглянуть. Потому что современный мир, передовые страны сегодня действительно уже работают по-другому.

Рустэм Хамитов уверен, что у промышленных предприятий Башкирии ссть много возможностей для кооперирования.

- Мы в последнее время много говорим об этом, достаточно серьёзно продвигаем эту тему в сельском хозяйстве. Но наше машиностроение, наши индустриальные предприятия каждое само по себе. Это не перспективно. Это тоже понятно и очевидно. Каждый огородился, создал свою территорию, поставил высокий забор и сидит за ним, держит оборону. Только непонятно от кого! – высказал он в адрес присутствующих на совещании очередной упрек. - Индивидуально, на индивидуалистическом пути вы ничего не добьётесь. Будете такими, какие есть, не будете расти, и рынки будете получать по остаточному принципу. Вот и всё. Одним словом работы много.

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