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Скоропостижно умер свидетель обвинения по делу вице-мэра Уфы Филиппова
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Скоропостижно умер свидетель обвинения по делу вице-мэра Уфы Филиппова

Сегодня, 15:45ОбществоТатьяна МайороваФото: Наталья Якунина
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