По делу бывшего вице-мэра Уфы допрошен свидетель из Италии

Этот человек является на сегодня владельцем компании ООО «Автореал», которая стала предметом судебного разбирательства. Для допроса свидетель явился в российское консульство в Италии и общался с Уфой по скайпу.

Смышляев рассказал, при каких обстоятельствах он приобрел в 2011 году автоцентр «Автореал». По его словам, предложение о покупке поступило ему лично от Александра Филиппова. При этом он пояснил, что Филиппов оговорился: договор будет заключаться не с ним, а с другим человеком по фамилии Ивушкин. Стоимость покупки составила около 30 миллионов рублей.

- Филиппов сначала попросил заплатить ему деньги наличными, но у меня на тот момент такой суммы наличными не было. Тогда мы договорились, что я переведу 5 млн рублей по безналу, а на остальную сумму выдам вексель, - рассказал Андрей Смышляев.

Защита Александра Филиппова засыпала свидетеля жесткими вопросами, пытаясь добыть доказательства непричастности своего подопечного к сделке. Однако свидетель настаивал, что Ивушкин, с которым заключался договор, является номинальным владельцем автоцентра «Автореал», а фактическим владельцем его является все-таки Александр Филиппов. Именно с ним он имел дела в основном по поводу приобретения ООО «Автореал».

По словам Смышляева, он рассчитывал застроить участок, который числился за ООО «Автореал». Однако сделать это не удалось, разрешение на строительство он так и не получил.Ответить на вопрос о том, почему другие свидетели по делу дают иные показания, Смышляев затруднился. Обоих свидетелей, дающих другие показания, - Насырова и Горохова - он практически не знает. Эта реплика вызвала у Александра Филиппова смех. Смышляев, по его словам, не помнит, кто и когда познакомил его с Филипповым и откуда он узнал про продажу ООО «Автореал». Не смог Смышляев также объяснить, почему вексель, фигурирующий в деле, подписан не его фирмой, а автоцентром «Таганка».

Тем не менее, Смышляев настаивал, что лично он передал вексель Филиппову лично и перечислил по векселю деньги. Но в руки Филиппову он наличных денег не давал. По словам свидетеля, многие моменты, связанные со сделкой, он не помнит. Смышляев подчеркнул, что его нынешние показания никак не связаны с его неприязненным отношением к Филиппову. Свой визит к Филиппову в кабинет вице-мэра в 2012 году с просьбой разрешить строительство на участке на месте ООО «Автореал», Смышляев, по его словам, не помнит. Вопрос защиты Филиппова о наличии у самого свидетеля крупных долгов, которые могли послужить причиной его нынешнего пребывания за границей, остался без ответа, так как свидетель по закону имеет право не свидетельствовать против себя.

- Скажите, есть ли у вас претензии ко мне? - спросил Александр Филиппов свидетеля.

- Нет, - был ответ.

- Почему тогда вы помните все наши встречи, но при этом точно не знаете и не помните важные обстоятельства дела? - спросил Филиппов.

- Я уже отвечал на этот вопрос, - ответил Смышляев.

Вопросы задавались несколько раз, потому что Смышляев стоял на своем: то он не помнит тонкости, то он не знает сути либо на этот вопрос он уже отвечал. Смышляев уточнил, что у него нет оснований для оговора Филиппова. Судья попыталась повторить заданные Филипповым вопросы, но вразумительного ответа так и не получила.

Далее суд перешел к допросу подсудимого.

Напомним, следствие считает, что в 2011 году, когда господин Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина, который в интересах Филиппова продал «Автореал» владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 миллионов рублей. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов. На прошлом заседании 6 марта были допрошены в качестве свидетелей по делу бывший секретарь Александра Филиппова Алина Фаризова и бывший сотрудник управления по земельным ресурсам уфимской мэрии Рустам Нурисламов.