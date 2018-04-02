Бывший вице-мэр Уфы Филиппов о показаниях против него: «Это не случайность»

Сегодня, 2 апреля, в Уфимском районном суде прошел допрос подсудимого по делу об уклонении от налогов в крупном размере, бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

Напомним, по данным следствия, в 2011 году, когда Александр Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина, который в интересах Филиппова продал «Автореал» владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 миллионов рублей. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов.

Сегодня же заседание началось с общения по скайпу с российским консульством в Италии, куда приехал для дачи показаний тот самый предприниматель Андрей Смышляев, который, по сути, является главным свидетелем обвинения против Александра Филиппова. Он настаивал, что бенефициаром сделки по продаже фирмы «Автореал» является именно Александр Филиппов.

Смышляев представил свою версию событий. По его словам, несмотря на то, что договор о приобретении фирмы «Автореал» был заключен с Ивушкиным, фактическим владельцем компании на момент ее продажи оставался Александр Филиппов, которому Смышляев, по его собственному признанию, передал вексель, выписанный его компанией «Ритекс». Почему вексель в дальнейшем был обеспечен средствами компании «Таганка», Смышляв объяснить не смог.

Ответить на вопрос о том, почему другие свидетели по делу дают иные показания, Смышляев затруднился. Обоих свидетелей, дающих другие показания, - Насырова и Горохова – он, по его показаниям, почти не знает. Эта реплика вызвала у Александра Филиппова смех.

На многие уточняющие вопросы по делу, заданные из зала суда из Уфы по скайпу, «итальянский» свидетель обвинения отвечал репликами «Я на этот вопрос уже отвечал», «Я не помню» или «Я не знаю».

Когда же сеанс связи с Италией завершился, давать свои показания с гордо поднятой головой в середину зала вышел Александр Филиппов. Бывший чиновник говорил быстро и отрывисто, почти не запинаясь и не путаясь в показаниях, было очевидно, что он отлично подготовился к своему выступлению.

Филиппов представил картину событий, совершенно отличающуюся от показаний Андрея Смышляева.

По его словам, получалось, что он до начала своей чиновничьей карьеры занимался бизнесом и приобрел фирму «Автореал» вместе с правом аренды земельного участка площадью 6,9 тыс. кв. м. Однако позже выяснилось, что на участке находится коллектор системы теплоснабжения, трогать который никак нельзя. Перебрав много вариантов, Филиппов и его коллеги пришли к выводу, что с этой землей лучше расстаться, чем заморачиваться с переносом коллектора. Попытка найти инвестора в лице тюменской компании, которая сделала предоплату, также не увенчалась успехом. Вся предоплата, полученная от нее, - около миллиона рублей - ушла в качестве платы за аренду земли. Так описал ситуацию бывший вице-мэр.

К тому моменту Александр Филиппов уже готовился вступить в должность первого вице-мэра Уфы и, по его словам, по этой причине уступил свои бизнес-активы своим родственникам и партнерам по бизнесу, чтобы успешно пройти проверку спецслужб перед назначением в администрацию города.

Предприниматель Рустэм Насыров, консультировавший Александра Филиппова в то время по юридическим вопросам, в частности, помог ему избавиться и от фирмы «Автореал» вместе с землей. Все тонкости оформления сделки Насыров, по словам Филиппова, взял на себя.

Таким образом фирма «Автореал» попала к Евгению Ивушкину, который, по мнению подсудимого, является «человеком Насырова», за символическую плату в 10 тысяч рублей с условием, что новый собственник возьмет на себя все тяготы арендной платы. А вскоре, буквально через месяц-другой, Ивушкин продал эту компанию за 29 млн рублей Андрею Смышляеву. Филиппов назвал его в суде владельцем центра по продаже автомобильных шин «Таганка», хотя часом ранее Смышляев по скайпу из Италии как мог открещивался от каких-либо связей с «Таганкой».

Почти все участники этой истории в суде заявляли, что не помнят ключевые моменты эпопеи с продажей «Автореала» и вообще не знают друг друга. И только Александр Филиппов, по его собственным словам, говорит правду.

Так, суть своих разногласий со свидетелем Рустэмом Насыровым, который чуть ранее также давал в суде показания, Александр Филиппов постарался прояснить, рассказав историю о злоключениях его семьи.

- У него были претензии к моей сестре, которая также занимается бизнесом в фирме «Энергострой». Насыров требовал с нее 5 млн рублей, угрожая, что «иначе у Саши будут неприятности», - пояснил Филиппов.

Когда же гособвинитель напомнил подсудимому его предыдущие показания почти двухлетней давности, в которых именно Насырова он упоминал как организатора сделки с продажей фирмы «Автореал», которому он тогда доверял, Филиппов недрогнувшим голосом объяснил, что так оно все и было, и он Насырову доверился, потому что тот имел опыт работы в финансовых структурах и знал, как правильнее оформить сделку.

- У налоговой инспекции никогда не было претензий ко мне, - подчеркнул Филиппов. – И вот теперь получается, что уголовное дело об уклонении от налогов против меня есть, а претензий у налоговой инспекции ко мне нет!

Несколько раз в течение допроса Александр Филиппов в качестве весомого аргумента в свою пользу приводил итоги своего общения с детектором лжи.

- Я прошел проверку на полиграфе в течение трех или четырех часов, и он подтвердил, что я говорю правду, отвечая на все вопросы, связанные с этой сделкой, - напомнил суду бывший чиновник.

Общение со Смышляевым в 2011 году Филиппов объяснил своей доброй волей и желанием дать ему консультации по поводу экономического положения фирмы, как ее предыдущей свидетель. Но более подробные детали тогдашнего разговора он привести затруднился.

По его мнению, оговор со стороны Смышляева может быть связан с тем, что в свое время, когда городские власти не стали продлевать ему договор аренды на землю под фирмой «Автореал», бизнесмен явился на прием к Александру Филиппову в мэрию и устроил там скандал.

- Его теперешние показания – это не случайность, - твердым голосом заявил суду Александр Филиппов. - За все пять лет моей работы в администрации города такие скандалы в моем кабинете произошли только трижды, и один из них как раз касается той встречи со Смышляевым. Этот человек хотел, чтобы я дал команду нижестоящим сотрудникам Управления земельных ресурсов, чтобы они приняли противоправное решение в его пользу. Но я не стал нарушать закон, и тогда он устроил такой скандал в моем кабинете, что я уже собирался вызвать охрану. Но он ушел сам.

Подсудимый пытался убедить суд, что при помощи обвинения Смышляев пытается взять реванш за то, что Филиппов не стал ради него нарушать закон. однако ни судья, ни прокурор, ни журналисты не выражали никаких эмоций по поводу предоставленной им информации.

В качестве «тяжелой артиллерии» на сегодняшний судебный процесс защита Филиппова привела представителя компании Nokia, у которой есть претензии почти на миллиард рублей к ООО «Ритекс» и лично Андрею Смышляеву. По словам адвоката Филиппова, именно от этих кредиторов Смышляев и может скрываться в Италии. Однако допросить столь важного свидетеля не получилось, потому что адвокат забыл попросить его на время допросов Смышляева и Филиппова удалиться из зала, так что тот слышал все их показания до последнего слова и после этого уже вряд ли мог выступать в качестве полноценного свидетеля.

Процесс вполне мог бы завершиться уже сегодня, потому что свидетелей больше ни у стороны обвинения, ни у стороны защиты по ситуации на данный момент больше не оказалось. Адвокат Александра Филиппова был готов приступить к прениям. Но гособвинитель попросил дать ему время на подготовку к выступлению.

Таким образом, слушание дела отложили на 16 апреля.

Уточним, если суд признает Александра Филиппова виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, то по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса РФ ему грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. При более серьезном повороте событий подсудимый может быть приговорен к принудительным работам на срок до одного года, либо аресту на срок до шести месяцев, либо лишению свободы на срок до одного года.