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Бывший вице-мэр Уфы Филиппов о показаниях против него: «Это не случайность»
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Бывший вице-мэр Уфы Филиппов о показаниях против него: «Это не случайность»

Сегодня, 21:49ОбществоТатьяна МайороваФото: Наталья Якунина
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