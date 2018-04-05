В Верховном суде России отвергли жалобу бывшего вице-мэра Уфы Филиппова

На сайте Верховного суда РФ появилась информация о том, что принято решение об отказе в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании по обращению бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

Речь идет о попытке Александра Филиппова и его адвокатов обжаловать решение Уфимского районного суда и Верховного суда Башкирии об отказе в удовлетворении иска экс-чиновника, который был уволен с должности первого заместителя главы администрации башкирской столицы с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Первое решение Уфимского районного суда по данному делу было вынесено в мае прошлого года, через месяц после того, как Александр Филиппов был уволен с руководящей должности в связи с утратой доверия по итогам заседания комиссии по урегулированию конфликтов у муниципальных служащих. Тогда комиссия пришла к выводу, что Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры ООО «Энергогазстрой» земельного участка под строительство магазина «О’кей». Об этом Александр Филиппов не предупредил своего работодателя.

Кстати, сам Александр Филиппов на майском суде не присутствовал по состоянию здоровья, как сообщил его адвокат, представлявший интересы своего подопечного на процессе. Хотя он настаивал, что подзащитного уволили на основании недоказанных обстоятельств. Однако в процессе судебного заседания доказать это так и не удалось, так что адвокату Филиппова оставалось разве что опротестовывать состав комиссии, рассматривавшей его нарушение в мэрии.

В конце концов, адвокат обратился к судье с просьбой хотя бы изменить формулировку увольнения с «уволен в связи с утратой доверия» на «уволен по собственному желанию», но и в этом судья дал отказ.

В августе апелляция Александра Филиппова на данное решение суда была рассмотрена Верховным судом Башкирии и оставлена без удовлетворения. Примечательно, что свою жалобу в Верховный суд РФ об обжаловании решения регионального суда Александр Филиппов и его защита подали лишь в конце февраля, буквально в последние дни отведенного для обжалования полугодового срока. Возможно, они тянули с подачей жалобы в надежде, что за полгода будет вынесено решение по другому делу – уголовному, которое рассматривается сейчас также в Уфимском районном суде и касается подозрения бывшего вице-мэра в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

И вот теперь на уровне Верховного суда России иск даже не был передан на рассмотрение в судебном заседании.

Как пояснила Медиакорсети юрист Анастасия Кандакова, такое решение судьи означает, что он счел данную жалобу несущественной и не требующей нового судебного рассмотрения в кассационной инстанции.

- Тем не менее, на основании части 3 статьи 381 Гражданско-процессуального кодекса РФ председатель Верховного Суда РФ или его заместитель вправе не согласиться с определением данного судьи об отказе в передаче кассационных жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести определение о его отмене и передаче всех материалов для рассмотрения в надлежащем порядке, - уточнила Анастасия Кандакова.

Таким образом, следующим шагом защиты может стать обращение с кассационной жалобой к руководству Верховного суда России, а далее в случае отказа им останется обращаться в Конституционный суд РФ или в Европейский суд по правам человека. Пока неизвестно, приняли ли какое-либо решение Александр Филиппов и его адвокаты по этому поводу.