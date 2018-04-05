Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Верховном суде России отвергли жалобу бывшего вице-мэра Уфы Филиппова
Сюжеты:
Трагедия в КемеровоБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Kuf 000348 00029 1 t218 230509

В Верховном суде России отвергли жалобу бывшего вице-мэра Уфы Филиппова

Сегодня, 12:18ОбществоТатьяна МайороваФото: Дмитрий Колпаков./ ИД Коммерсантъ
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки