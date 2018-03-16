Выборы в Башкирии: Что надо знать о нарушениях

Это необходимо знать, чтобы избежать повторения. История выборов в Башкирии настолько поучительна, что её стоит вспомнить сегодня. Для кого-то история нарушений на выборах станет инструкцией к действию. Ведь зная, какие нарушения могут происходить, с ними легче бороться.

Наперсточники при подсчете голосов

Об этом виде нарушений в 2013 году рассказал один известный в республике политтехнолог. По понятным причинам я не буду приводить его фамилию.

Закон четко расписывает процедуру, как надо вести подсчет голосов. После того как завершилось голосование и все бюллетени с голосами из урн попадают на стол, где будут их сортировать. По закону надо показывать бюллетень так, чтобы наблюдателям было видно, напротив фамилии какого кандидата стоит галочка.

На практике этот порядок часто нарушается. Члены избирательной комиссии, стоя вокруг стола, закрывают обзор наблюдателям и, быстро-быстро выкрикивая фамилии кандидатов, раскладывают бюллетени по стопкам. Наблюдатели не успевают даже заметить, за кого же отдан голос.

Так при умелом поведении ваш голос, отданный за одного кандидата, помещается в стопку с голосами за другого кандидата. Назовем это нарушение - наперсточники на выборах.

Так, например, украли мой голос в 2016 году, когда я намеренно поставил галочки напротив фамилий всех кандидатов. Такой бюллетень считается недействительным. Но в официальных итогах голосования на моем участке в графе «недействительные бюллетени» стоял ноль. То есть мой бюллетень перекочевал в стопку к одному из кандидатов.

Сравните две фотографии. Вот испорченный бюллетень.

Вот официальные итоги выборов, где нет ни одного недействительного бюллетеня.

Что делать

Требовать от избирательной комиссии соблюдения порядка подсчета голосов, прописанного в законе. Вот выдержка из закона.

Карусель – одни и те же люди голосуют несколько раз

Уфимцы Станислав Чайченко и Рустем Мулюков сумели добиться выдачи записей камер видеонаблюдения с нескольких участков Демского района Уфы. И стали их внимательно анализировать.

Выяснилось, что около сотни лиц попадали в поле зрения видеокамер несколько раз и на разных участках. Одни и те же люди могли проголосовать дважды в трех-четырех участках. Это и есть карусель.

Что делать

Тут может помочь оперативная работа активистов, заинтересованных в честных выборах. По предварительной информации, в Демском районе Уфы снова готовятся развозить «карусельщиков». Возможно, они станут изобретательнее и будут переодеваться, чтобы по видеозаписям было сложно их определить. Чаще всего «карусельщиков» развозит один и тот же транспорт (автобус, микроавтобус, легковой автомобиль). И если в вашем микрорайоне одна и та же машина курсирует между участками, это может стать поводом для подозрений.

Вброс после завершения голосования

Этот вид нарушения также был обнаружен уфимцами Чайченко и Мулюковым после просмотра видеозаписей.

Как стало понятно, на избирательном участке № 9 всех наблюдателей и членов участковой избирательной комиссии (УИК) попросили выйти из помещения для голосования. Когда комната опустела, туда зашли председатель и секретарь УИК, в руках у секретаря была черная сумка. Женщина зашла за пределы видимости видеокамеры и минут 20 выносила оттуда пачки с бюллетенями и раскладывала их по уже отсортированным стопкам на столе.

Так, по всей видимости, был совершен массовый вброс на этом участке.

Что делать

Этот вид нарушений можно предотвратить, отказавшись покидать помещение для голосования. В законе прописана норма, которая говорит о том, что итоги выборов надо подводить сразу же, не прерываясь на «чаепития» и тому подобные вещи. Вот выдержка из закона.

Переписывание итогового протокола

О массовом переписывании итоговых протоколов в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) в Башкирии стали говорить после появления видеозаписей в интернете в 2013 году. На них видно, что в помещениях ТИК люди массово переписывают протоколы.

Один из фактов переписывания итогового протокола, причем в пользу конкурентов «Единой России», корреспондент Медиакорсети зафиксировал и на выборах 2016 года.

Мне на условиях анонимности один уфимец рассказал, как его попросили подписать незаполненный итоговый протокол в 2013 году и он не смог от этого отказаться. Таким образом понятно, как официальные итоги голосования могут отличаться от реальных. Если эти итоги перепишут.

Что делать

Вести параллельный подсчет голосов. При условии соблюдения процедуры подсчета наблюдатели вправе рассчитывать на честные итоги, и данные с участков можно передавать в штабы кандидатов. Если там будут оперативно суммировать данные со всех участков, тогда можно оперативно следить за тем, какие данные фиксируются в ТИКах.

Лжекомпьютер для введения итогов выборов в систему ГАС-Выборы

Об этом способе доведения результатов выборов до нужного на условиях анонимности мне рассказал экс-сотрудник администрации президента Башкирии. В одном из районов Уфы в здании администрации района установили два компьютера: один – для имитации ввода данных об итогах голосования, второй – настоящий. Это было на выборах президента Башкирии в 2003 году.

Первый компьютер был открыт для обозрения, и представители альтернативных власти кандидатов бурно радовались тому, что итоги голосования вводятся в систему ГАС-Выборы в соответствии с реальными цифрами.

Но они не знали, что где-то в подвале есть другой компьютер, который на самом деле подключен к системе ГАС-Выборы. А там вводили совершенно иные цифры. Так в Уфе в одном из районов кандидат Рахимов победил остальных кандидатов.

Хроника наиболее громких выборных скандалов в Башкирии

1991 - назначенные на 5 декабря 1991 года выборы президента Башкирии были отменены почти за месяц до их проведения. В итоге первые выборы президента республики состоялись через два года – 12 декабря 1993 года.

1993 – На первых выборах президента Башкирии конкуренцию основному кандидату Муртазе Рахимову составил председатель правления банка «Восток» Рафис Кадыров. Он до сих пор утверждает, что победу на выборах у него «украли» с помощью фальсификаций выборов в поселках и деревнях.

2003 – Альтернативные кандидаты в президенты Башкирии Ралиф Сафин и Сергей Веремеенко получили сообщения о печати в типографии «Мир печати» в Уфе незаконного дополнительного тиража избирательных бюллетеней. Сообщалось о тираже в 350 тысяч поддельных бюллетеней. Когда сторонники Веремеенко и Сафина прибыли к типографии и вызвали полицию, из здания повалил дым. Как выяснилось, сотрудники спешно уничтожали этот тираж. Часть бюллетеней все-таки была изъята. Директор типографии был наказан штрафом в размере годовой зарплаты «за фальсификацию избирательных документов».

2011 – В Башкирии было отменены итоги выборов в Аючевский сельсовет Стерлитамакского района Башкирии. Председатель сельсовета заставила членов избирательной комиссии переделать итоговый протокол в пользу своего родственника. Односельчане возмутились и обратились в правоохранительные органы. После следствия и суда женщина была наказана штрафом в 110 тысяч рублей.

2013 – В Башкирии случился свой «Уотергейт». Активисты Российской партии народного управления сумели снять, как им предлагали деньги за то, что они сумеют снять с выборов собственную партию. Видеоролики, на которых один из сотрудников администрации президента передавал им деньги, попали в Youtube. Дело было спущено на тормозах.