Башкиры попросят Рустэма Хамитова поставить памятник Заки Валиди

В Уфе общественники провели второй съезд башкирского народа.

Вчера, 10 декабря, в Уфе ОО «Башкорт» провела второй съезд башкирского народа. В нем приняли участие более 200 человек из разных районов Башкирии, были также делегаты из Челябинской области, Москвы и Казахстана.

Съезд проходил в большом зале спортивного комплекса «Юность». В повестке дня: федерализм, Шиханы, башкирский язык, 100 лет Башкирской республике и выборы в парламент республики.

Один из самых обсуждавшихся вопросов – сохранение башкирского языка как государственного.

- У нас есть своя идея: мы не красные и не белые, мы – башкиры, - сказал старейший делегат съезда Зигат Султанов. – В разнообразии национальностей – единство России.

С общим докладом о текущей ситуации перед участниками съезда выступил заместитель председателя БОО «Башкорт» Руслан Габбасов. В нем он тоже сказал о языке:

- 16 сентября на митинг в Уфе пришло около трех тысяч человек, чтобы сказать «нет» уничтожению башкирского языка. Потом прошли митинги в районах республики. По-видимому, государственные языки останутся добровольными в республиках. Но это не дает права опускать руки. Надо всем вместе искать выходы, как не только сохранить, но и развить башкирский государственный язык.

Поэтесса Тансылу Карамышева напомнила, что в 70-е годы в республике не осталось школ, в которых преподавание полностью велось на башкирском языке. Учительница башкирского языка Альфия Юсупова призвала создать фонд для поддержки творческих конкурсов на башкирском языке в школах. Она обратила внимание, что в некоторых школах региона родителей вводили в заблуждение тем, что при выборе башкирского языка как родного якобы все обучение придется вести на башкирском языке, и это было аргументом в пользу выбора в качестве родного русского языка. А правозащитница Рамиля Саитова напомнила о нормах законодательства, регулирующих статус государственных языков в республиках, и призвала вернуть башкирский язык в деловой оборот.

Говорили на съезде и о необходимости сохранения гор Торатау и Куштау, прозвучали предложения создать там современный туристический комплекс, обратиться в международные организации, включая ЮНЕСКО, одним словом, сделать все, чтобы сохранить эти горы.

Юрист Гарифулла Япаров в связи с этим заострил внимание делегатов на земельном вопросе.

- В земельном фонде республики сейчас 14 млн 300 тысяч гектар, из них только 100 тысяч гектар оформлено как республиканская собственность, - сказал он. – Это около одного процента. Порядка 40% земли – собственность Российской федерации и столько же – неразграниченная земля.

Это значит, по мнению юриста, что надо прежде всего заняться оформлением земли в республиканскую собственность. Иначе власть региона будет скорее имитацией власти.

Общественники призвали принять активное участие в предстоящих осенью 2018 года выборах в башкирский парламент. Хотя сомнения в их честности прозвучали, и не раз.

- Выборы у нас превратились в фарс, - сказал доктор исторических наук Марат Кульшарипов. – Ни один наш кандидат не пройдет.

В конце съезда Руслан Габбасов прочитал проект резолюции съезда. В нем говорится, что участники съезда обратятся к Госсобранию республики и к депутатам Госдумы от Башкирии с требованием поставить перед федеральным центром вопрос о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и Республикой Башкортостан. Также они обратятся к общественности национальных республик страны с предложением о создании координационного совета по выработке единой платформы по защите государственных языков республик.

Участники съезда также решили обратиться к башкирскому народу с призывом включиться в реализацию народной программы по защите башкирского языка, а также участвовать в мерах по защите Шиханов. Главе региона Рустэму Хамитову будет направлено обращение с требованием установить в Уфе памятник Заки Валиди, как «основателю федерализма в России». Последним пунктом резолюции было – принять участие в выборах 2018 года в Госсобрание республики и начать подготовительную работу к ним.

Второй съезд башкирского народа завершился выступлением известного кураиста Роберта Юлдашева и ансамбля «Guzal-Dance».